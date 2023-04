Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! La giornata parte con instabilità residua al sud, mentre sul resto d’Italia il tempo è più stabile, sebbene più freddo. Domani le correnti fredde nord-orientali si intensificheranno ulteriormente e faranno scendere di colpo le temperature. Arriveranno anche condizioni meteo instabili al centro e sud Italia. Il calo termico sarà tale che potremmo assistere a nevicate in Appennino e sulle Alpi a quote relativamente basse!

Ma vediamo il meteo per domani, mercoledì 5 Aprile 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Addensamenti sul Nordovest ma con pochi fenomeni. Rovesci sparsi e temporali sull’arco alpino, con fiocchi di neve fino a 500 metri.

CENTRO – Rovesci e temporali sparsi in Appennino, con neve fino a 500-700 metri. Temporali nel Lazio, piogge sparse in Sardegna. Temperature in netto calo.

SUD – Maltempo in intensificazione su Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata. Entro sera primi fenomeni in Puglia. Temperature in netto calo, neve in Appennino oltre 1000 metri.