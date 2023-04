Piove su tante località del sud Italia questa sera: tutto merito della depressione sviluppatasi ieri nel Tirreno e in veloce movimento verso la Grecia. Le piogge proseguiranno sui settori ionici almeno fino a domani, mentre ad ovest si evince l’anticiclone che regalerà qualche ora di condizioni meteo più stabili. Nel frattempo arriveranno correnti più fredde artico-continentali, le quali daranno il meglio di sé nella giornata di mercoledì!

Ma vediamo il meteo per domani, martedì 4 Aprile 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Generalmente sereno o poco nuvoloso, non ci aspettiamo particolari fenomeni. Temperature in calo.

CENTRO – Addensamenti residui su Marche, Abruzzo e Molise ma senza piogge. Più sereno o velato altrove. Temperature in calo, tramontana in rinforzo sull’Adriatico.

SUD – Piogge residue su Puglia e Calabria centrale, specie crotonese. Fenomeni in lento esaurimento in giornata. Tramontana in rinforzo e temperature in calo.