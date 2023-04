Buongiorno cari lettori di Meteogiornale.it! Il tempo sta nettamente peggioramento su tutto il nord per l’arrivo di una depressione nord-atlantica. Anche le temperature torneranno a scendere fino a portarsi sotto le medie del periodo! La neve cadrà sulle Alpi oltre i 1100 metri. Domani le condizioni meteo peggioreranno anche al sud!

Ma vediamo il meteo per domani, venerdì 14 Aprile 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Piogge residue sul Nordest, specie Friuli Venezia Giulia, basso Veneto, Emilia Romagna. Più variabile altrove con schiarite. Temperature stazionarie.

CENTRO – Rovesci e temporali diffusi nei settori interni, specie su Marche, Abruzzo, Molise e Lazio. Nubi in transito in Sardegna ma senza piogge significative. Temperature in calo.

SUD – Netto peggioramento su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria settentrionale. Possibili temporali intensi in Salento. Più variabile all’estremo sud. Temperature in calo e vento in rinforzo da ovest.