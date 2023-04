Splende il Sole e le temperature sono in aumento ovunque, ma l’assaggio di Primavera rischia di rivelarsi troppo breve. Le massime saliranno fino a 21-22°C su gran parte d’Italia tra mercoledì e giovedì, specie al sud e sulle isole maggiori! Tuttavia proprio da giovedì il maltempo irromperà su nord e centro Italia per l’ingresso di una perturbazione nord-atlantica. Le condizioni meteo in verità peggioreranno già da mercoledì sera al Nordovest!

Con l’arrivo di questa perturbazione le temperature scenderanno a cominciare proprio dal nord, poi toccherà anche a centro e sud percepire temperature ben più basse. Il week-end sarà più freddo del normale su tutto lo Stivale, con anomalie fino a -3/-4°C rispetto alla norma, ma non sarà paragonabile all’ondata di freddo di Pasqua.