Il Meteo Week sino al 25 Aprile prevede condizioni meteo instabili in Italia, con temporali e variazioni di temperature. Scopriamo insieme le previsioni per i prossimi giorni e come influenzeranno il nostro quotidiano.

Previsioni meteo fino al 25 Aprile

Sabato 22 Aprile 2023

Al Nord ci si aspetta un cielo con addensamenti bassi intervallati da estese velature senza fenomeni associati durante il giorno. In serata, aumento delle nubi compatte su Alpi e Prealpi e nubi alte e sottili sul resto del settentrione. Al Centro e in Sardegna, il cielo sarà poco nuvoloso o velato, mentre al Sud e in Sicilia si prevede un cielo sereno o poco nuvoloso con un moderato aumento delle nubi cumuliformi durante le ore centrali, accompagnate da locali deboli fenomeni.

Domenica 23 Aprile 2023

Per la giornata di domenica, molte nubi compatte sulle regioni alpine con rovesci o temporali diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.

Lunedì 24 Aprile 2023

Lunedì, il cielo sarà molto nuvoloso sulle regioni centrorientali del Nord e regioni centrali peninsulari, con rovesci o temporali diffusi, in estensione dal tardo mattino anche a Campania, Molise e Puglia Garganica, in successiva generale attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.

Martedì 25 Aprile e Mercoledì 26 Aprile 2023

Durante martedì e mercoledì, cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità cumuliforme sulle aree interne del settore peninsulare, accompagnate da rovesci o temporali sparsi durante le ore centrali.

Temperature e venti

Variazioni di temperature

Le temperature minime saranno in diminuzione in Pianura Padana, Sicilia e Valle d’Aosta, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese. Le massime, invece, saranno in aumento al centro-nord e nelle aree costiere ioniche, stazionarie sul resto del paese.

Venti e mari

I venti saranno deboli di direzione variabile. I mari saranno poco mossi il Mar Ligure, il Tirreno e l’Adriatico centrosettentrionale, mentre i restanti mari saranno mossi.

Il Meteo Week sino al 25 Aprile sarà caratterizzata da instabilità atmosferica, temporali e variazioni di temperature. Ricordatevi di seguire le previsioni meteo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.