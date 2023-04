Previsioni meteo per i prossimi giorni

Domenica 23 Aprile 2023

Al Nord, cielo molto nuvoloso su Alpi e Prealpi, mentre sul resto del territorio si manifesteranno schiarite. Le precipitazioni interesseranno dapprima l’area prealpina al mattino, per poi estendersi alle restanti aree montuose e all’alta pianura nel pomeriggio, con possibili temporali. Al Centro e in Sardegna, nuvolosità medio-alta seguita da ampie schiarite pomeridiane. Al Sud e in Sicilia, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con formazione di addensamenti compatti sulle aree montuose e pedemontane nel pomeriggio, accompagnati da deboli piogge e isolati temporali.

Lunedì 24 Aprile 2023

Ancora piogge fino al tardo pomeriggio al Nord-Est e sulla Lombardia. Dal mattino peggiora anche al Centro e su parte del Sud con possibili piogge dapprima sul versante tirrenico e in trasferimento nel corso del pomeriggio a quello adriatico. Generale attenuazione serale dei fenomeni. Cielo generalmente velato sulle Isole Maggiori.

Martedì 25 Aprile 2023

Nuova perturbazione in arrivo sul Nord-Est e sulle regioni centrali con possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, diffuse sulle aree interne del Centro nel pomeriggio. Dalla sera le piogge si trasferiranno sulle regioni meridionali peninsulari. Cielo irregolarmente nuvoloso su Isole Maggiori e restante Nord.

Mercoledì 26 Aprile 2023 e Giovedì 27 Aprile 2023

Mercoledì, residue piogge al mattino sulle regioni meridionali peninsulari con successive ampie schiarite pomeridiane. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nella giornata di Giovedì, cielo sereno o al più velato su tutto il Paese.

In conclusione, il meteo dei prossimi giorni vedrà temporali al Nord Italia e l’arrivo dell’Anticiclone africano che influenzerà il clima del Paese. Nonostante l’instabilità atmosferica, le temperature continueranno ad aumentare, segnando l’avvicinarsi della stagione estiva.