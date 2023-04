Una perturbazione sta attraversando l’Italia portando con sé instabilità, rovesci e temporali. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio la situazione meteo per oggi, fornendo informazioni sulle condizioni al Nord, Centro, Sardegna, Sud e Sicilia, temperature, venti e mari.

Previsioni Meteo per le diverse aree geografiche

Nord

Nella zona settentrionale del Paese, ci saranno addensamenti compatti su Alpi, Prealpi ed Appennino, con deboli fenomeni sparsi, più frequenti sui settori occidentali. La neve cadrà al di sopra dei 1500-1700 metri, ma in generale si prevede un’attenuazione dei fenomeni dalla sera. Poca nuvolosità al mattino sulle restanti zone, ma si attende un aumento di spesse velature nel corso della giornata.

Centro e Sardegna

Al centro e in Sardegna, il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, più diffusi sulle regioni tirreniche peninsulari e in Umbria. Fenomeni intensi colpiranno soprattutto il Lazio. In serata, si prevede un’attenuazione dei fenomeni sulla Toscana.

Sud e Sicilia

Al sud e in Sicilia, si attendono molte nubi con piogge e rovesci sparsi a partire dalla mattina, iniziando da alta Campania e Molise. I fenomeni si estenderanno rapidamente a tutte le zone, risultando anche temporaleschi sulle regioni tirreniche peninsulari e di forte intensità sull’area campana.

Temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in rialzo al Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche ed Emilia-Romagna centromeridionale, in calo sul resto del Nord e sulle aree ioniche, mentre rimarranno stazionarie altrove. Le temperature massime, invece, diminuiranno su Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale, Nord Campania e Sicilia centromeridionale, aumenteranno su gran parte del Triveneto, Romagna, Toscana centrorientale, Marche, Umbria, restante territorio campano e Calabria, e non varieranno di rilievo sul resto d’Italia.

I venti saranno forti di maestrale sulla Sardegna, con raffiche di burrasca forte, moderati sudoccidentali al Sud con ulteriori rinforzi sulle aree appenniniche e deboli meridionali sulle regioni centrali con rinforzi decisi lungo le coste laziali e settentrionali sul resto d’Italia, con raffiche sui crinali alpini occidentali dal pomeriggio.

Per quanto riguarda i mari, il Mare di Sardegna sarà da agitato a molto agitato, con il settore più occidentale che potrebbe diventare grosso in serata. Il Tirreno centrale passerà da molto mosso ad agitato, mentre il basso Tirreno sarà molto mosso. Lo Ionio sarà mosso, con moto ondoso in intensificazione al largo dalla sera. I restanti bacini saranno mossi o molto mossi, con il Canale di Sardegna che tende a diventare agitato in serata.