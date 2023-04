Le condizioni meteo per oggi sono compromesse dal transito di una perturbazione che ha già colpito gran parte dell’Italia con piogge e temporali, ad eccezione di Piemonte e Lombardia, dove la siccità continua a peggiorare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per oggi, domenica 16 aprile 2023.

Previsioni meteo per le diverse aree d’Italia

Nord Italia

Al Nord, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sulle aree alpine, appenniniche e pedemontane adiacenti. Si prevedono lievi precipitazioni su tali rilievi, specialmente sul Triveneto, a carattere nevoso oltre i 1600-1700 metri. Nel pomeriggio, è possibile un temporaneo sconfinamento verso le aree pianeggianti di Lombardia, Emilia e Veneto.

Centro Italia e Sardegna

Il Centro Italia e la Sardegna inizieranno con un cielo molto nuvoloso e coperto. Rovesci e temporali sparsi saranno associati alle regioni adriatiche, Umbria e Lazio, con precipitazioni più diffuse e intense su Marche ed Abruzzo. Un graduale miglioramento si manifesterà dalle ore pomeridiane sulle regioni tirreniche e Umbria, con ampi rasserenamenti sulla Toscana. Le precipitazioni diverranno nevose sulle aree appenniniche abruzzesi dai 1300-1400 metri. Sulla Sardegna, la mattinata sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare diffusa con lievi piogge e occasionali rovesci, seguiti da un miglioramento pomeridiano.

Sud Italia e Sicilia

Al Sud e in Sicilia, il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni a carattere di pioggia o temporale in intensificazione graduale. Dalle ore serali, i fenomeni risulteranno in attenuazione su Nord Campania, Calabria ionica e Sicilia centro-meridionale.

Temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in lieve flessione su Valle d’Aosta, Piemonte e Sicilia occidentale, mentre saranno in aumento sul resto della penisola. Le temperature massime aumenteranno su alcune aree e diminuiranno su altre, senza variazioni di rilievo sul rimanente territorio.

Venti

I venti saranno forti occidentali sulla Sicilia con raffiche di burrasca, in attenuazione dalle ore serali. Da moderati a forti meridionali sulle aree ioniche e deboli a moderati dai quadranti settentrionali sul resto d’Italia, con ulteriori rinforzi su Toscana, Marche, Umbria e alto Lazio.

Stato dei mari

I mari saranno agitati o molto agitati in diverse zone, mentre saranno da poco mossi