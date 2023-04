Il meteo per oggi prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche in Italia, con annuvolamenti compatti e temporali in alcune aree. In questo approfondimento esamineremo le previsioni dettagliate per le diverse regioni del Paese.

Previsioni meteo per il Nord Italia

Alpi e Prealpi

Annuvolamenti compatti sono previsti su Alpi e Prealpi, con bassa probabilità di deboli piovaschi nel pomeriggio. Le temperature minime saranno in leggero rialzo su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, mentre le massime aumenteranno in modo più marcato sulle regioni settentrionali.

Resto del Nord

Per il resto del Nord Italia, ci si aspetta una estesa nuvolosità con alte velature anche spesse. Dalla sera, aumento di nubi medio-basse a partire dalle regioni di Nord-Ovest.

Previsioni meteo per il Centro Italia e Sardegna

Toscana e Appennino

Nel Centro Italia e in Sardegna, il cielo sarà inizialmente sereno, ma con un progressivo aumento di nubi alte a partire dalla Toscana. Nel corso del pomeriggio, addensamenti più consistenti sul settore appenninico con brevi e isolati rovesci, più probabili su Abruzzo e basso Lazio.

Sud e Sicilia

Al Sud e in Sicilia, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma con nubi compatte associate a rovesci sulle aree appenniniche nelle ore più calde, specie quelle della Calabria.

Temperature, venti e mari

Temperature

Le temperature minime saranno in leggero rialzo su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna, stazionarie sul resto del Paese. Le massime, invece, aumenteranno su tutto il territorio italiano, in modo più marcato sulle regioni settentrionali.

Venti

I venti saranno generalmente deboli e variabili in tutte le regioni.

Mari

I mari saranno molto mossi nella parte meridionale dello Stretto di Sicilia e del Mar Ionio, mossi nel Mar e Canale di Sardegna e nel restante Ionio, e poco mossi negli altri bacini.

In conclusione, il meteo per oggi mostra un miglioramento delle condizioni meteo in Italia, con un aumento delle temperature e venti deboli. Tuttavia, alcune