Una perturbazione si avvicina al Nord Italia, come ben visibile dal Meteosat, portando nubi dense e possibili precipitazioni. L’alta pressione di breve durata ostacola l’ingresso del fronte perturbato sull’Italia. In questo articolo esamineremo le previsioni meteorologiche per le diverse aree del paese.

Nord Italia: nuvole e possibili precipitazioni

Nuvolosità compatta e deboli piogge

Le aree alpine e la Liguria vedranno una nuvolosità compatta con la possibilità di deboli piogge. Sul resto del Nord, le nubi medio alte saranno più presenti nei settori occidentali, ma con scarsa possibilità di pioggia. Sulle aree di confine, deboli nevicate oltre i 1800-2000 metri.

Centro e Sardegna: nuvolosità in aumento

Nuvolosità alta e qualche pioviggine

Le regioni centrali saranno molto nuvolose, principalmente a causa della nuvolosità alta. Nel corso del pomeriggio, la nuvolosità tenderà a diventare più compatta, interessando la Sardegna, l’Umbria e la Toscana. È possibile qualche piovigine sulla parte più settentrionale della Toscana.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e nuvolosità in aumento

Nubi più consistenti su Campania, Calabria e Basilicata tirrenica

Sulle regioni del Sud inizialmente si avrà un ampio soleggiamento. Tuttavia, durante le ore pomeridiane, la nuvolosità tenderà ad aumentare, con nubi più consistenti su Campania, Calabria e sulla parte tirrenica della Basilicata, ma comunque in un contesto asciutto.

Temperature, venti e mari: panoramica generale

Valori massimi e minimi in aumento

Le temperature massime e minime registreranno un aumento generale su tutto il territorio.

Venti deboli a moderati

I venti saranno da deboli a moderati settentrionali al Centro e al Sud, con qualche rinforzo sull’Appennino meridionale, aree ioniche e Sicilia. Deboli meridionali sulla Liguria e variabili sul restante settentrione.

Condizioni dei mari

Il basso Adriatico sarà molto mosso, mentre Mar Ligure, Bocche di Bonifacio, Stretto di Sicilia, basso Adriatico e Ionio settentrionale saranno da mossi a molto mossi. Il Tirreno meridionale sarà mosso, l’alto Adriatico poco mosso e i restanti bacini da poco mossi a mossi.