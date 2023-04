Le previsioni meteo per oggi, 9 Aprile 2023, giorno di Pasqua, prevedono improvvisi temporali pomeridiani in alcune zone del nostro Paese. Dopo una fase con temperature sotto la media, le previsioni meteo prospettano un aumento della pressione atmosferica ed una crescita delle temperature, che dovrebbero salire oltre le medie tipiche del periodo.

Le previsioni per il Nord Italia

Le regioni del Nord-Ovest vedranno poche nubi, mentre sul Triveneto e sull’Emilia-Romagna ci sarà una nuvolosità compatta con associate piogge. Nel corso della mattina, la nuvolosità tenderà gradualmente ad aumentare interessando tutte le regioni settentrionali e generando locali piovaschi sulle zone del Triveneto. Nel corso del pomeriggio, invece, ci saranno ampie schiarite con il graduale esaurimento delle piogge.

Le previsioni per il Centro e la Sardegna

Sulle regioni adriatiche del Centro ci sarà molta nuvolosità con piogge sparse, anche in forma di rovescio, in graduale miglioramento durante le ore pomeridiane. Al di sopra dei 1300 metri sono previste nevicate. Anche sulle rimanenti regioni del Centro ci saranno annuvolamenti anche compatti ma in graduale diradamento, salvo sul Lazio meridionale dove sono attesi rovesci sparsi e isolati temporali nel pomeriggio. Prevarrà invece il cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna, salvo temporanei addensamenti sul settore orientale dove saranno possibili sporadici piovaschi.

Le previsioni per il Sud e la Sicilia

Sulle regioni meridionali il cielo sarà da parzialmente a molto nuvoloso, con piogge a carattere di rovescio o temporale che interesseranno principalmente Calabria, Basilicata e Puglia. Sulla Sicilia meridionale sono previsti ampi rasserenamenti serali.

Temperature, venti e mari

Le massime saranno in aumento su Alpi occidentali, Bassa Toscana, Lazio, zone interne dell’Abruzzo, Campania e Sardegna, stazionarie su restanti aree alpine e prealpine, Emilia-Romagna occidentale, Alta Toscana e Umbria, in diminuzione sul resto del Paese. I venti saranno deboli a moderati settentrionali al Centro e meridionali al Sud, con rinforzi sulle aree montuose, mentre saranno deboli e variabili al Settentrione. I mari saranno poco mossi il Mar Ligure e mossi i restanti mari, fino a molto mosso lo Stretto di Sicilia.