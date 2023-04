Domani, 16 aprile, il meteo in Italia sarà caratterizzato da molti temporali e rischio di grandinate.

Previsioni meteo per le diverse aree d’Italia

Nord Italia

Consistenti annuvolamenti sulle aree alpine e appenniniche, con precipitazioni su Alpi ed Appennino e sugli altri rilievi del Triveneto. Cielo sereno o velato sulle altre zone.

Centro e Sardegna

Nubi compatte sulle regioni adriatiche, Umbria e Lazio centromeridionale con rovesci e temporali sparsi. Poco nuvoloso sul resto del Centro, a parte qualche annuvolamento più consistente associato a locali rovesci, attesi nella notte ed al mattino sulla Sardegna.

Sud e Sicilia

Moderato maltempo con piogge e temporali sempre più diffusi, in parziale attenuazione serale sulle relative regioni tirreniche.

Temperature, venti e mari

Temperature

Minime in calo su Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Sicilia occidentale. In rialzo su Lombardia, Trentino-Alto Adige, pianura emiliano-romagnola, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Salento, Basilicata, Calabria e restante territorio siciliano.

Massime in aumento su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto settentrionale, area friulana, Sardegna, coste toscane, Lazio e nord Campania. In diminuzione su bassa Romagna, Marche, Molise orientale, appennino pugliese, Basilicata e Calabria ioniche e sulla Sicilia tirrenica. Stazionarie sul resto d’Italia.

Venti

Da moderati a forti meridionali sulle aree ioniche con raffiche di burrasca sul Salento. Forti occidentali sulla Sicilia. Da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sul resto d’Italia con ulteriori rinforzi su Toscana, Marche, Umbria ed alto Lazio.

Mari

Agitati, localmente molto agitati nella notte ed al mattino, mar e canale di Sardegna. Da molto mosso ad agitato lo Stretto di Sicilia. Da poco mosso a mosso il Mar Ligure. Da molto mossi a mossi i restanti bacini.

In sintesi, il meteo per domani 16 aprile sarà caratterizzato da molti temporali e rischio di grandinate in diverse aree d’Italia. Prestare attenzione alle previsioni locali e agli eventuali aggiornamenti per rimanere informati sulle condizioni meteorologiche della propria zona.