Il meteo per Pasqua ha riservato sorprese con improvvisi temporali, e il meteo per domani 10 aprile, Pasquetta, continua a presentare condizioni meteo instabili in diverse zone d’Italia. Nonostante ciò, la giornata di Pasquetta sarà tutto sommato migliore rispetto alle altre, con basse temperature, piogge e temporali in alcune regioni, e neve sui rilievi. In questo articolo analizzeremo il meteo previsto per il Nord, Centro e Sud d’Italia, includendo le previsioni per temperature, venti e mari.

Nord Italia

Nubi sparse e pioviggine sul Triveneto

Al Nord, si prevedono poche nubi sulle regioni del Nord-Ovest, mentre sul Triveneto e sull’Emilia-Romagna ci sarà nuvolosità compatta con associate piogge. Nel corso della mattina, la nuvolosità tenderà gradualmente ad aumentare, interessando tutte le regioni settentrionali e generando locali piovaschi sulle zone del Triveneto.

Schiarite nel pomeriggio

Nel corso del pomeriggio, ampie schiarite contribuiranno al graduale esaurimento delle piogge, migliorando le condizioni meteo generali.

Centro e Sardegna

Nuvolosità e precipitazioni sparse

Nel Centro Italia ci sarà molto nuvoloso sulle regioni adriatiche con piogge sparse, anche in forma di rovescio, in graduale miglioramento durante le ore pomeridiane. Sui rilievi, si attendono nevicate oltre i 1300 metri. Annuvolamenti compatti anche sulle rimanenti regioni del Centro, ma in graduale diradamento, salvo sul Lazio meridionale dove sono attesi rovesci sparsi e isolati temporali nel pomeriggio.

Sereno sulla Sardegna

Per quanto riguarda la Sardegna, si prevede prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti sul settore orientale dove saranno possibili sporadici piovaschi.

Sud e Sicilia

Temporali su Calabria, Basilicata e Puglia

Il meteo al Sud prevede cielo da parzialmente a molto nuvoloso sulle regioni meridionali, con piogge a carattere di rovescio o temporale che interesseranno principalmente Calabria, Basilicata e Puglia. Ampio rasserenamento serale sulla Sicilia meridionale.

Temperature, venti e mari

Le temperature massime saranno in aumento su Alpi occidentali, bassa Toscana, Lazio, zone interne dell’Abruzzo, Campania e Sardegna, stazionarie su restanti aree alpine e prealpine, Emilia-Romagna occidentale, alta Toscana e Umbria, e in diminuzione sul resto del Paese.

I venti saranno da deboli a moderati settentrionali al Centro e meridionali al Sud, con rinforzi sulle aree montuose. Al Settentrione, i venti saranno deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà poco mosso, mentre i restanti mari saranno mossi, fino a molto mossi nello Stretto di Sicilia.