Il meteo di oggi prevede condizioni meteo variabili, con soleggiato e temporali sparsi in diverse regioni d’Italia. Addensamenti nuvolosi vaganti si mostreranno su alcune regioni, con il rischio di piogge e anche temporali. Una buona notizia riguarda le piogge notturne nel Nord Italia, in particolare su Alpi e Prealpi, con una quota neve elevata. In questo approfondimento, analizzeremo le previsioni per le diverse aree del Paese.

Previsioni per il Nord Italia

Cielo molto nuvoloso e precipitazioni

Nel Nord Italia si prevede un cielo molto nuvoloso sul settore centro-orientale, sul Levante Ligure e sulle restanti Alpi occidentali. Le precipitazioni saranno sparse e in attenuazione al mattino sui settori del centro-ovest, mentre i fenomeni, anche temporaleschi, proseguiranno sul Nord-Est e sull’Emilia-Romagna, in particolare fino alla sera su Veneto e Friuli. Poca nuvolosità sulle restanti zone.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Nuvolosità e deboli precipitazioni

Per il Centro Italia e la Sardegna si attendono molte nubi sulle regioni peninsulari, con deboli precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni si manifesteranno dapprima sulle regioni tirreniche e successivamente si sposteranno al pomeriggio resto del Centro. Dalla sera, si prevede un’attenuazione generale dei fenomeni con successive schiarite. Residua nuvolosità sulla Sardegna, in rapido miglioramento al mattino e tendenza ad alte velature nel pomeriggio.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Peggioramento del tempo e precipitazioni

Al Sud e in Sicilia, si prevede un rapido peggioramento con addensamenti compatti su Molise, Campania e Puglia settentrionale, accompagnati da piogge e rovesci sparsi. Nuvolosità diffusa con deboli precipitazioni anche sul restante settore pugliese, sulla Basilicata e sulla Calabria tirrenica. Prevalenza di cielo sereno o velato sul restante Meridione e sulla Sicilia. Dalla sera, generale attenuazione dei fenomeni con ampi rasserenamenti, ad eccezione di residue deboli piogge sulla bassa Campania e sulla costa tirrenica calabrese.

Temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in lieve flessione lungo l’arco alpino occidentale e basso Lazio, mentre in lievi rialzo su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, restanti aree centrali, Molise, Puglia, regioni ioniche e isole maggiori. Senza variazioni di rilievo altrove. Le temperature massime aumenteranno su Piemonte, Liguria, Nord Lombardia, Calabria orientale e meridionale,