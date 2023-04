Il meteo Pasquetta oggi presenta un quadro variegato, con condizioni meteorologiche che vanno dalle nubi e improvvisi temporali fino a molto sole in alcune regioni. Scopriamo i dettagli del nostro ultimo aggiornamento sulle previsioni meteo per l’intera Italia.

Previsioni meteo per Pasquetta

Nord Italia

Il Nord Italia inizierà la giornata con cielo sereno, ma con un aumento progressivo di nubi medio-alte da ovest fino a cielo parzialmente nuvoloso o molto nuvoloso in serata. Nel corso del pomeriggio, si attendono addensamenti più consistenti sul settore appenninico e sui rilievi alpini di confine.

Centro Italia e Sardegna

Nel Centro Italia e in Sardegna, la nuvolosità sarà irregolare sulle regioni adriatiche, con rovesci sparsi su Marche meridionali e Abruzzo. Dal pomeriggio, la situazione migliorerà con l’attenuazione dei fenomeni e un successivo cielo sereno. Ampie spazi di soleggiamento sul resto del Centro, tranne locali addensamenti a ridosso dei rilievi nelle ore più calde. Dalla sera, velature in transito su Sardegna e Toscana.

Sud Italia e Sicilia

Al Sud e in Sicilia, il meteo Pasquetta sarà caratterizzato da molte nubi e precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, più insistenti dal pomeriggio su Calabria e Nord Sicilia. Dalla serata, attenuazione dei fenomeni con parziali schiarite.

Temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in calo su Pianura Padana, Centro peninsulare, Molise, Campania e Puglia settentrionale; in tenue rialzo sulle Alpi occidentali e stazionarie altrove. Le massime aumenteranno al Settentrione, al Centro e sulla Sardegna; in debole flessione su Basilicata, Calabria meridionale e Sicilia tirrenica, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

I venti saranno moderati settentrionali al Centro e al Sud, con raffiche fino a forte su Appennino meridionale e aree montuose siciliane; deboli variabili altrove.

I mari saranno poco mossi su Mar Ligure, Mar e Canale di Sardegna e Alto Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti bacini. Graduale attenuazione del moto ondoso sul medio-alto Tirreno dal pomeriggio.

Insomma il meteo Pasquetta presenterà un mix di nubi, improvvisi temporali e tanto sole nelle diverse regioni italiane. Mantenete d’occhio anche al cielo laddove si formeranno nubi scure, l’acquazzone potrebbe cogliervi all’aperto.