L’Italia si prepara ad affrontare una nuova perturbazione che porterà pioggia e neve sulle regioni settentrionali. L’instabilità atmosferica è già in atto sul Nord Italia, e si prevede che si intensifichi nel corso della giornata di mercoledì 12 aprile 2023. In questo articolo, esamineremo nel dettaglio gli effetti della perturbazione sulle diverse regioni italiane, con particolare attenzione alle temperature, ai venti e alle condizioni del mare.

Perturbazione in atto sul Nord Italia La perturbazione, che si sta muovendo verso l’Italia dall’Atlantico, ha già portato i primi effetti sulle regioni settentrionali del paese. Al mattino, si sono verificati annuvolamenti sparsi più compatti sul settore alpino, con deboli nevicate sulle aree di confine e sulle Alpi orientali oltre i 1600-1800 metri, e sulla Liguria con la possibilità di qualche pioggia specie sul Levante ligure. Nel pomeriggio, si prevede un’intensificazione della nuvolosità e dei fenomeni con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, al Nord-Ovest e Lombardia in successiva estensione serale a parte dell’Emilia e al Triveneto. Fenomeni un po’ più diffusi e consistenti interesseranno la Lombardia.

Instabilità atmosferica in arrivo sul Centro e la Sardegna Sulle regioni peninsulari del Centro e della Sardegna, si prevede un diradamento dei banchi di nubi basse nel corso della mattinata, salvo a ridosso dei rilievi dove persisteranno anche nel pomeriggio. Dal tardo pomeriggio-sera si prevede un aumento della nuvolosità compatta sull’Alta Toscana con possibili locali piogge.

Sud e Sicilia: prevalenza di cielo sereno Sulla Sicilia, si prevede cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con velature in transito. Sul resto del Sud, invece, si prevedono annuvolamenti sparsi di nubi basse, più compatti sui versanti tirrenici dove si potrà avere qualche debole pioggia. Nel pomeriggio si prevede un diradamento delle nubi sulle aree adriatiche e ioniche e solo in parte su quelli tirrenici.

Temperature e venti Le temperature subiranno un lieve aumento su Toscana centromeridionale, Umbria, Lazio, rilievi marchigiani, Sardegna e al Sud, con un aumento più marcato sulle isole maggiori. In diminuzione su Piemonte centrosettentrionale, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto centro-occidentale e rilievi friulani, stazionarie sul resto d’Italia. I venti saranno deboli occidentali al meridione con qualche locale rinforzo e con tendenza a fine giornata a ruotare dai quadranti meridionali. Generalmente deboli meridionali su Liguria e al Centro con rinforzi dalla sera sulle aree appenniniche. Venti moderati settentrionali a fine giornata sui settori alpini occidentali e deboli variabili sul resto del Nord con qualche rinforzo orientale in pianura padano-veneta.