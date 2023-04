Il meteo oggi 25 aprile è caratterizzato da temporali sparsi e instabilità in alcune regioni italiane. Scopriamo nel dettaglio le previsioni meteorologiche per l’intero territorio nazionale.

Previsioni meteo per il Nord Italia

Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia-Romagna

Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso tra Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia-Romagna, con nubi in rapido aumento e associate a piogge e rovesci sparsi, nonché isolati temporali. Un miglioramento è previsto nel corso del pomeriggio, con schiarite via via più ampie.

Alpi e aree di confine

Molte nubi sui rilievi alpini di confine con deboli nevicate oltre i 1500-1700m. Foschie sulle aree pianeggianti e litorali adriatici, in rapido diradamento ed in nuova formazione dalla tarda serata.

Previsioni meteo per il Centro Italia e Sardegna

Regioni peninsulari, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo

Cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, con copertura in aumento ed associata a piogge e rovesci sparsi su Toscana centro-settentrionale, Umbria, Marche, aree interne del Lazio ed Abruzzo. Possibilità di isolati temporali, in particolare sul versante adriatico. Graduale miglioramento nel pomeriggio a partire dai settori settentrionali.

Sardegna Poco nuvoloso sulla Sardegna, con nubi in aumento sulle zone centro-settentrionali, con possibili piovaschi sulle aree interne nelle ore centrali; velato altrove.

Previsioni meteo per il Sud Italia e Sicilia

Regioni tirreniche peninsulari e Campania

Cielo molto nuvoloso sulle regioni tirreniche peninsulari, associato dalla tarda mattinata a rovesci sparsi e qualche sporadico temporale, in miglioramento dalla sera sulla Campania.

Resto del settore peninsulare e Sicilia

Prevalenza di cielo velato sul resto del settore peninsulare e sulla Sicilia, con nubi in aumento nel corso del pomeriggio su Molise e Puglia centro-settentrionale, associate a brevi piovaschi. Foschie sui litorali tirrenici e sud Sicilia, in rapido diradamento.