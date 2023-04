Il meteo domani sarà caratterizzato da una significativa perturbazione che colpirà l’Italia, portando instabilità atmosferica soprattutto al Nord. La giornata di giovedì 13 aprile vedrà infatti una perturbazione transitare sul territorio italiano, con maggiore attività nel Nord Italia.

Previsioni meteo per il Nord Italia

Nubi e precipitazioni

Il Nord Italia dovrà aspettarsi molte nubi con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più abbondanti su Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Dal pomeriggio, però, si avrà un’attenuazione dei fenomeni con successive schiarite su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale.

Nevicate sulle Alpi e Appennino Settentrionale

Le nevicate interesseranno Alpi e Prealpi con quota neve in calo fino a 1200 metri, anche fino a 1000 metri su quelle orientali dove saranno più diffuse. Deboli nevicate, invece, sull’Appennino settentrionale oltre i 900-1000 metri.

Previsioni meteo per il Centro Italia e Sardegna

Aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse

Il Centro Italia e la Sardegna vedranno una nuvolosità in graduale aumento con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere temporalesco sulla Toscana. Dalla sera, ci sarà una parziale attenuazione dei fenomeni sul versante adriatico. La quota neve sull’Appennino sarà oltre i 1200 metri.

Sulla Sardegna, invece, ci sarà un’alternanza di schiarite e annuvolamenti, ma con nubi più consistenti in serata sull’area settentrionale dell’isola con associate piogge e locali rovesci.

Previsioni meteo per il Sud Italia e Sicilia

Cielo velato e nuvolosità in aumento

Il Sud Italia e la Sicilia avranno un cielo generalmente velato ma con nuvolosità più consistente a partire dal pomeriggio e possibilità di piogge sparse su area tirrenica e Puglia centromeridionale.

Temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in diminuzione al Nord-Ovest e sul Triveneto, in rialzo al Centro-Sud, stazionarie altrove. Le massime, invece, aumenteranno su Piemonte centrale, alta Toscana e al Sud, in calo altrove, più marcato sull’Emilia-Romagna occidentale.

I venti saranno da Ovest/Nord-Ovest, forti sulla Sardegna, moderati con raffiche fino a forti altrove. Attenuazione serale della ventilazione su regioni tirreniche peninsulari e pianura padana.

Infine, i mari saranno da mossi a molto mossi, fino ad agitati dalla sera sul Mar di Sardegna e Tirreno centrale.