Il meteo domani, domenica 23, prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche in Italia, con piogge e temporali soprattutto al Nord. In questo approfondimento esamineremo le previsioni dettagliate per le diverse regioni del Paese.

Previsioni meteo per il Nord Italia

Sezione H3: Alpi e Prealpi

Il cielo sarà molto nuvoloso su Alpi e Prealpi, con precipitazioni previste dapprima sull’area prealpina al mattino e poi estendendosi alle restanti aree montuose e all’alta pianura nel pomeriggio. Si potranno sviluppare anche isolati temporali. La quota neve sulle Alpi sarà oltre i 2000 metri.

Sezione H3:

Pianura Padana Per il resto del Nord Italia, cielo irregolarmente nuvoloso, ma con schiarite sulla Pianura Padana.

Previsioni meteo per il Centro Italia e Sardegna

Sezione H3: Toscana e Sardegna

Estesa nuvolosità medio-alta seguita da ampie schiarite pomeridiane nel Centro Italia e in Sardegna. Dalla sera, nubi compatte in graduale aumento su Toscana e Sardegna occidentale.

Sud e Sicilia

Al Sud e in Sicilia, il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte e stratificate. Dal pomeriggio, formazione di addensamenti compatti sulle aree montuose e pedemontane con deboli piogge e isolati temporali, ma in attenuazione serale.

Temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno stazionarie o al più in lieve rialzo al Sud, in aumento sul resto del Paese. Le massime in calo su Alpi e Prealpi, in aumento sulle regioni adriatiche centrali e meridionali, senza variazioni di rilievo altrove.

I venti saranno inizialmente deboli e variabili, ma in rotazione e in rinforzo da W/SW sull’Appennino settentrionale e centrale dalla sera.

I mari saranno mossi nel Mar e Canale di Sardegna, ma con moto ondoso in diminuzione; poco mosso il basso Adriatico; da poco mosso a mosso il Mar Ligure; mossi i restanti bacini.

In conclusione, il meteo domani, domenica 23, mostra un peggioramento delle condizioni meteo in Italia, con un aumento delle piogge e temporali, specialmente al Nord. Tuttavia, alcune zone del Centro e del Sud continueranno a registrare condizioni più stabili e sereno.