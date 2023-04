Il meteo domani 25 Aprile vedrà una raffica di temporali notturni, soprattutto al Nord Italia, con un miglioramento nel corso della giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l’Italia.

Previsioni per il Nord Italia

Mattino

Al mattino, molte nubi su Alpi Occidentali, Lombardia Orientale, Emilia-Romagna e Triveneto con deboli rovesci e locali temporali, specie sulle relative regioni adriatiche. La quota neve sulla catena alpina sarà oltre i 1.500 metri.

Sera

In graduale esaurimento dal tardo pomeriggio, ci aspettiamo ampi rasserenamenti. Foschie dense e locali banchi di nebbia attesi nottetempo sulla Pianura Padana centro orientale e lungo le coste friulane, venete e romagnole. Sul resto del Nord, condizioni asciutte con cielo velato o sereno.

Previsioni per il Centro Italia e Sardegna

Mattino

Rapido aumento della copertura nuvolosa già dal mattino su Nord Sardegna e sulle regioni peninsulari con lievi piogge e qualche isolato temporale che interesseranno nel corso della giornata Nord Toscana, Marche, Umbria Orientale, Appennino Laziale ed Abruzzo.

Pomeriggio

Nel pomeriggio seguirà un deciso miglioramento con aperture sempre più estese dapprima sulle aree tirreniche, e poi dalla sera, anche sulle altre zone. Innocue velature alte e sottili sul resto dell’isola.

Previsioni per il Sud Italia e Sicilia

Mattino

Annuvolamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari con deboli rovesci e qualche temporale, in attenuazione da fine giornata con cielo pressoché stellato sulla Campania.

Pomeriggio

Sul resto del Meridione spesse velature, accompagnate però anche da addensamenti più significativi, che nelle ore diurne potranno dar luogo a lievi piogge e qualche isolato rovescio tra Molise e Puglia Garganica.

Temperature, venti e mari

Temperature minime stazionarie su Alpi e Prealpi Occidentali, rilievi pugliesi, Sardegna Settentrionale e Sicilia Occidentale; in rialzo su Campania, Basilicata, Calabria e restante territorio siciliano; in diminuzione sul resto del paese, più marcata sul Trentino-Alto Adige. Massime in aumento su Lazio, Abruzzo Meridionale, Molise, Campania centro-settentrionale, Nord Puglia e Sicilia centro-meridionale; in diminuzione su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto Occidentale, Emilia-Romagna, Nord Marche e Calabria; senza variazioni sul resto d’Italia.

Venti

Deboli settentrionali al Nord con rinforzi sui crinali alpini; da deboli a localmente moderati occidentali al Centro-Sud con ulteriori rinforzi su Sardegna settentrionale ed orientale e sull’Appennino centromeridionale, specie area calabrese.

Mari

Da mossi a molto mossi Mar Ligure, Mar di Sardegna a Nord, Tirreno e Ionio settentrionale; mosso il basso Ionio; da mossi a poco mossi i restanti bacini.