Il meteo domani 22 Aprile per l’Italia sarà caratterizzato da un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche. Dopo un inizio di giornata con un miglioramento del tempo, la situazione evolverà nel corso delle ore, come riportato nel dettaglio del bollettino meteo che segue.

Previsioni per il Nord Italia

Condizioni meteorologiche

Al Nord, ci si aspetta la presenza di addensamenti compatti intervallati da estese velature. In serata, un aumento delle nubi significative interesserà tutte le regioni, con fenomeni isolati lungo i rilievi occidentali, con qualche temporale.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Condizioni meteorologiche

Per il Centro Italia e la Sardegna, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con velature nella seconda parte della giornata.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Condizioni meteorologiche

Al Sud e in Sicilia, ci saranno ampie schiarite e poche nubi. Un moderato aumento delle nubi cumuliformi si registrerà durante le ore centrali sulle regioni tirreniche, Non è da escludere qualche temporale sui rilievi.

Temperature, venti e mari

Temperature

Le temperature minime saranno in diminuzione sulla Pianura Padana, in Sicilia e Valle d’Aosta, mentre saranno stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese. Le massime, invece, aumenteranno al Centro-Nord e nelle aree costiere ioniche, mentre rimarranno invariate sul resto del territorio.

Venti

I venti saranno deboli e di direzione variabile.

Mari

Il Mar Ligure, il Tirreno e l’Adriatico centrosettentrionale saranno poco mossi; i restanti mari risulteranno mossi.

In conclusione, il meteo domani 22 Aprile per l’Italia prevede un cambiamento delle condizioni atmosferiche con un miglioramento iniziale e un’evoluzione nel corso della giornata. Ricordatevi di consultare sempre le previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.