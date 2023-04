Domani, 18 Aprile, assisteremo ad un miglioramento delle condizioni meteo in Italia, con la perturbazione in atto che lascerà spazio a nuove nubi. In questo articolo, esamineremo le previsioni meteo per il Nord, Centro e Sud della penisola, la situazione dei venti e l’andamento delle temperature.

Previsioni meteo per il 18 Aprile

Nord Italia

Nel Nord Italia, ci aspettiamo addensamenti compatti sull’arco alpino, con nevicate sparse sul settore occidentale oltre i 1700 metri in attenuazione serale. Il resto del Settentrione vedrà un cielo poco nuvoloso o velato.

Centro Italia e Sardegna

Per il Centro e la Sardegna, si prevedono addensamenti compatti sulla Sardegna orientale, Lazio e sulle regioni adriatiche, con rovesci o temporali diffusi in attenuazione serale. Sul resto del Centro, nubi medio-alte diffuse saranno presenti.

Sud Italia e Sicilia

Il Sud e la Sicilia continueranno ad avere un cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi in attenuazione dalla sera.

Temperature e venti

Le temperature minime saranno in diminuzione sulle Alpi Piemontesi, in aumento sul resto del Centro-Nord peninsulare e stazionarie sul resto del Paese. Le massime, invece, saranno in diminuzione sulla Sardegna ed in aumento sul resto della penisola.

I venti saranno deboli e di direzione variabile per l’intera giornata.

Condizioni dei mari

I mari saranno generalmente mossi, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.