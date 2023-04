Il maltempo sta per colpire l’Italia. Domani, Domenica 30 Aprile, il paese sarà interessato da un’evoluzione meteo che porterà piogge e temporali su gran parte del territorio.

Nord Italia

Nel Nord Italia ci aspetta un cielo molto nuvoloso con piogge diffuse al Nord-Ovest e sparse sul resto del settentrione. Possibili isolati temporali sulla Liguria e precipitazioni più insistente sul Piemonte. La quota neve gradualmente calerà, ma rimarrà sopra i 2000 metri.

Centro e Sardegna

Nel Centro e sulla Sardegna il cielo sarà generalmente molto nuvoloso con piogge sparse, specialmente sulle aree interne, e isolati temporali sulla Sardegna. Dalla sera, ci aspettiamo un’ intensificazione delle precipitazioni su tutti i settori.

Sud e Sicilia

Nel Sud e sulla Sicilia il cielo sarà molto nuvoloso sui settori appenninici e irregolarmente nuvoloso altrove. Le precipitazioni interesseranno dapprima l’area adriatica al mattino per poi trasferirsi alle restanti aree peninsulari e alla Sicilia nel pomeriggio, dove potranno svilupparsi anche isolati temporali.

Temperature

Le temperature minime saranno in rialzo su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia, in tenue flessione lungo il resto dell’Appennino e sulle Alpi, stazionarie sul resto d’Italia. Le massime saranno in diminuzione su tutto il paese.

Venti e Mari

I venti saranno settentrionali moderati sulla Sardegna, da deboli a localmente moderati su Toscana e Liguria; meridionali sul resto del Centro-Sud, con rinforzi su coste laziali e Puglia meridionale; deboli orientali sulla pianura padana con locali rinforzi serali.

Per quanto riguarda i mari, da mossi a molto mossi mar e canale di Sardegna; poco mossi mar ligure e adriatico; mossi i restanti mari, fino a molto mosso lo stretto di Sicilia dalla sera.

Restiamo aggiornati sulle previsioni meteo per la giornata di domani e seguiamo con attenzione l’evoluzione della situazione.