La perturbazione in arrivo sta per colpire l’Italia, mostrandosi particolarmente intensa nel Nord Italia. La situazione meteo è caratterizzata da una ciclogenesi nel Mar Tirreno, che darà origine a un’area di bassa pressione nel Golfo Ligure, determinando un marcato peggioramento del tempo e portando instabilità atmosferica su tutto il territorio nazionale.

Nord Italia: effetti della perturbazione

Neve e precipitazioni al Nord

Mercoledì 12 aprile 2023, il Nord Italia si troverà sotto l’influenza di una forte perturbazione che porterà molta nuvolosità e neve a quote relativamente basse per la stagione, soprattutto nelle regioni di Trentino-Alto Adige e Veneto. La quota neve scenderà fino a 1300-1500 metri, mentre il peggioramento del tempo si estenderà anche ad altre aree, come l’Emilia-Romagna e il Triveneto, con precipitazioni più diffuse e frequenti sull’area lombarda.

Centro e Sud Italia: instabilità atmosferica in arrivo

Ciclogenesi nel Mar Tirreno proveniente dal Golfo Ligure

La perturbazione al Nord darà origine a una bassa pressione sul Golfo Ligure, che richiamerà aria più fredda da Nord e causerà una situazione di marcata instabilità sull’Italia a partire dalla Sardegna e il settore tirrenico. Le precipitazioni potrebbero assumere anche carattere temporalesco, estendendosi in modo irregolare al settore Adriatico, al Sud Italia e alla Sicilia.

Evoluzione meteo nel fine settimana

Anticiclone e instabilità atmosferica

Nei giorni successivi, un anticiclone ostacolerà il transito delle perturbazioni oceaniche verso l’Italia, e il nostro Paese sarà interessato principalmente da precipitazioni derivanti dall’instabilità atmosferica. Queste saranno più probabili lungo la Penisola, la Sardegna e la Sicilia, in particolare nelle zone interne. Alcune precipitazioni potrebbero manifestarsi anche sulle regioni settentrionali. Le temperature non ancora elevate favoriranno nevicate lungo l’arco alpino e appenninico.

Previsioni meteo per i giorni successivi

Le previsioni meteo per i giorni successivi indicano un’evoluzione delle condizioni atmosferiche con un andamento instabile, coinvolgendo gran parte del territorio italiano. Si avranno temporali sparsi in varie località, pertanto, le previsioni a carattere locale subiranno repentine variazioni, e di ciò se ne tenga conto per eventuali attività all’aperto, su cui suggeriamo la consultazione dei bollettini meteo a breve termine.