Il meteo domani e nei prossimi giorni sarà caratterizzato dall’arrivo di due perturbazioni che causeranno un peggioramento delle condizioni atmosferiche in Italia. L’instabilità atmosferica colpirà soprattutto il Nord Italia e il Centro-Sud. In questo articolo analizzeremo le previsioni dettagliate, regione per regione, per capire cosa aspettarci nelle giornate a venire.

Giovedì 13 aprile 2023: perturbazione al Nord e instabilità atmosferica

Lombardia e Friuli-Venezia Giulia: rovesci e temporali

La perturbazione in transito giovedì 13 aprile interesserà principalmente il Nord Italia, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale più abbondanti su Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Nel pomeriggio, però, si assisterà a un’attenuazione dei fenomeni con schiarite su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale.

Nevicate su Alpi e Prealpi, quota neve in calo

Le nevicate interesseranno Alpi e Prealpi con quota neve in calo fino a 1.200 metri, arrivando anche a 1.000 metri sulle Alpi orientali. Sull’Appennino settentrionale, invece, si prevedono deboli nevicate oltre i 900-1.000 metri.

Venerdì 14 aprile 2023: instabilità al Centro-Sud e nuova perturbazione in arrivo

Precipitazioni sparse al Centro e in Sardegna

Le regioni peninsulari centrali e la Sardegna saranno interessate da una progressiva nuvolosità in aumento, con precipitazioni sparse e possibili temporali locali sulla Toscana. La sera vedrà un’attenuazione dei fenomeni sul versante Adriatico. La quota neve sull’Appennino sarà oltre i 1.200 metri.

Sud e Sicilia: nuvolosità e piogge sparse

Al Sud e in Sicilia, il cielo sarà generalmente velato ma con nuvolosità più consistente a partire dal pomeriggio, e possibilità di piogge sparse su area Tirrenica e Puglia centromeridionale.

Sabato 15 aprile 2023: nuova ondata di maltempo al Centro-Sud

La giornata di sabato vedrà un’ulteriore ondata di maltempo al Centro-Sud, coinvolgendo anche il Nord-Est nel pomeriggio. Meno probabili e consistenti le piogge al Nord-Ovest e sulle isole maggiori.

Domenica 16 e lunedì 17 aprile 2023: instabilità al Centro-Sud e miglioramenti al Nord

Durante la giornata di domenica, si assisterà ancora a molte nubi con possibili precipitazioni al Centro-Sud. Al Settentrione, invece, ci sarà un’alternanza di schiarite e annuvolamenti. Lunedì, la situazione sarà caratterizzata da una residua instabilità sulle regioni centrali e meridionali, mentre al Nord si manterrà un cielo sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di locali addensamenti sui rilievi alpini, dove saranno possibili deboli precipitazioni.

In breve

Le due perturbazioni porteranno un meteo in peggioramento per gran parte del territorio italiano nei prossimi giorni. L’instabilità atmosferica sarà più marcata al Nord e al Centro-Sud, con rovesci, temporali e nevicate a quote relativamente basse.