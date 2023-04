METEO SINO AL 20 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo del weekend non promette nulla di buono. Dopo il passaggio di una prima perturbazione, ora arriva un nuovo fronte sospinto da altra aria fredda proveniente dal Nord Europa. Il crollo delle temperature ha riportato la neve sulle Alpi e anche in Appennino, sino a quote relativamente basse e con sconfinamenti fin sotto i 1000 metri.

Siamo quindi nel pieno di un’altra ondata di freddo tardivo, con temperature sotto la media. La nuova perturbazione entrerà nel vivo sabato, con il grosso delle precipitazioni destinato alle Isole Maggiori e poi al Centro-Sud, specie le aree tirreniche. Un minimo depressionario accompagnerà la nuova perturbazione e si isolerà sui mari centro-meridionali italiani.

La circolazione ciclonica, alimentata da impulsi d’aria fredda dal Nord Europa, continuerà quindi a portare piogge e temporali. Gli ulteriori apporti d’aria fredda manterranno le temperature sotto media con la neve che cadrà ancora lungo la dorsale appenninica. L’instabilità continuerà ad agire anche nei primi giorni della settimana.

In sostanza il vortice, circondato da aree di alta pressione, non avrà modo di allontanarsi dall’Italia e quindi sfogherà la residua energia sulle nostre regioni. Ad essere penalizzato sarà il Sud, che si troverà più vicino all’area di bassa pressione. Solamente attorno al 20 Aprile la depressione tenderà lentamente ad assorbirsi, con l’anticiclone che tenterà di avanzare da ovest.

NEL DETTAGLIO

Sabato 15 Aprile: notevole al Centro-Sud ed Isole, con fenomeni temporaleschi più frequenti sulle coste tirreniche associati a grandine e neve sui monti dell’Appennino. Non mancheranno nevicate sulle Alpi e in Appennino dai 1200/1400 metri, o localmente più in basso durante i rovesci.

Domenica 16 Aprile: persiste brutto tempo al Centro-Sud e Sicilia, con rovesci prima più frequenti sui settori adriatici, poi anche lungo la dorsale e la fascia tirrenica. Più asciutto al Nord.

Lunedì 17 Aprile: maltempo al Sud e fascia tirrenica, rovesci al pomeriggio anche su aree interne.

Ulteriori tendenze meteo: l’instabilità proseguirà per alcuni giorni, specie al Centro-Sud e con rovesci più probabili nelle ore pomeridiane. Le temperature si manterranno sotto media, ma in graduale risalita laddove prevarrà il sole.