METEO SINO AL 27 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

C’è ancora instabilità al Nord, ma il meteo è in miglioramento dopo le piogge ed i nubifragi che hanno infierito su diverse zone. Il vortice freddo europeo, responsabile di questo maltempo, si allontana verso ovest con moto retrogrado e tende ad essere assorbito da un’estesa circolazione depressionaria presente sul Vicino Atlantico.

Ora il weekend proporrà una spinta dell’anticiclone verso l’Italia, con le temperature in deciso aumento. Questa pausa anticiclonica non durerà a lungo, visto che una nuova saccatura, in sprofondamento sul Centro Europa, spingerà una perturbazione verso l’Italia destinata a caratterizzare il meteo del ponte del 25 Aprile.

Il peggioramento si concretizzerà già domenica a partire dal Nord prima sulle Alpi e poi sulle pianure. Il fronte scivolerà poi al Centro-Sud, seguito da un altro impulso instabile il 25 Aprile. Non sarà quindi una festività della Liberazione molto favorevole, con acquazzoni attesi in molte regioni dell’Italia Centro-Meridionale.

Gli strascichi si faranno sentire sino a mercoledì almeno al Sud. Successivamente l’alta pressione potrebbe davvero spingersi sull’Italia e portare un deciso aumento delle temperature. Sembrano esserci davvero i presupposti per il primo vero caldo su parte d’Italia, ma potrebbe non durare a lungo in vista di un Maggio che potrebbe riservare non poche novità.

NEL DETTAGLIO

Sabato 22 Aprile: generali condizioni di bel tempo, a parte delle velature al Nord e limitata cumulogenesi sui rilievi appenninici dove potrà aversi qualche locale scroscio di pioggia. Aumento della nuvolosità dalla sera al Nord-Ovest per l’avanguardia di un nuovo fronte.

Domenica 23 Aprile: peggiora al Nord, con piogge e rovesci dalle Alpi alla Val Padana centro-orientale entro sera. Saranno possibili temporali. Resterà in attesa il Centro-Sud.

Lunedì 24 Aprile: acquazzoni e temporali scivoleranno dal Nord-Est verso il Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: non si attende nulla di buono tra il 25 ed il 26 Aprile, con un nuovo impulso instabile accompagnato da aria più fredda, specie lungo le regioni adriatiche. Seguirà poi una probabile fase anticiclonica più calda per fine mese.