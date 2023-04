METEO SINO AL 24 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è ancora immersa in una sostanziale lacuna barica, con uno scenario meteo ancora instabile in particolare al Centro-Sud. Correnti fresche dall’Europa Nord-Orientale continuano a sostenere l’ampia circolazione depressionaria, il cui perno si sta però allontanando verso i Balcani. L’anticiclone resta lontano dal Mediterraneo e si è posizionato sulla Scandinavia.

Non si prevede nulla di buono nel corso della settimana, visto che per un vortice che si allontana ce n’è un altro in arrivo. Il nuovo impulso d’aria fredda, in discesa dal Baltico, raggiungerà il Centro Europa e poi le Alpi Centro-Orientali nel corso di mercoledì, aprendo la strada ad un nuovo peggioramento sull’Italia.

Ci sarà un vero capovolgimento, visto che gli effetti di questo impulso instabile riguarderanno soprattutto il Nord ed in parte le regioni centrali. Le maggiori piogge si avranno al Nord, mentre finora erano state le regioni centro-meridionali ad essere bersagliate dal maltempo. Non mancheranno temporali anche forti tra giovedì e venerdì.

Sul resto d’Italia l’instabilità si manifesterà soprattutto in Appennino con il Sud Italia che godrà di maggiori schiarite. La tendenza per il weekend vedrà un iniziale miglioramento, ma poi una saccatura atlantica determinerà un nuovo guasto già entro domenica a partire dal Nord e poi avremo un contesto meteo capriccioso per il ponte del 25 Aprile.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 19 Aprile: ulteriori rovesci e qualche temporale nelle ore centrali e pomeridiane sulle aree interne del Centro-Sud. Nel tardo pomeriggio-sera peggiora sul Triveneto con temporali anche forti per il nuovo impulso freddo proveniente dall’Europa Nord-Orientale.

Giovedì 20 Aprile: marcata instabilità al Nord con precipitazioni diffuse temporalesche, localmente intense sulle pianure a nord del Po Temporali diurni al Centro-Sud in genere lungo l’Appennino.

Venerdì 21 Aprile: altre piogge e qualche temporale al Nord, ma in miglioramento entro sera.

Ulteriori tendenze meteo: una temporanea rimonta anticiclonica garantirà condizioni meteo più soleggiate in avvio di weekend. A seguire si potrebbe avere un nuovo peggioramento, per una nuova incursione perturbata atlantica.