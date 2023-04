METEO SINO AL 29 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Avanza una perturbazione verso l’Italia, con meteo in peggioramento a partire dalle regioni settentrionali a suon di temporali localmente intensi e con grandine. Il fronte freddo è pilotato da un’ampia saccatura d’origine artica, in sprofondamento sul Centro-Nord Europa, con fulcro a ridosso del Regno Unito.

Questo primo impulso perturbato scivolerà poi al Centro-Sud nella giornata di lunedì, seguito da un altro fronte il 25 Aprile. Piogge e temporali saranno quindi in agguato per la Festa della Liberazione soprattutto al Nord-Est e lungo le regioni appenniniche ed adriatiche. Inoltre arriverà aria più fredda con temperature in calo lungo i versanti orientali.

Qualche strascico d’instabilità persisterà mercoledì almeno al Sud, poi lo scenario cambierà completamente. Una nuova depressione atlantica affonderà ad ovest in pieno Atlantico, incentivando la rimonta dell’anticiclone africano verso Spagna e Francia Meridionale. Successivamente l’alta pressione si estenderà all’Italia con una forte impennata termica.

Sembrano esserci davvero i presupposti per il primo vero caldo su parte d’Italia, con temperature semi estive soprattutto sulle Isole Maggiori e al Sud. Non sono esclusi i primi picchi superiori ai 30 gradi. Questo anticipo di caldo estivo potrebbe non durare a lungo in vista di un avvio di Maggio che potrebbe riservare un nuovo guasto del tempo, da confermare.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 24 Aprile: in mattinata ancora temporali tra Lombardia Orientale e Nord-Est, ma con tendenza a miglioramento entro sera. Rovesci forti e localmente grandinigeni sulle regioni centrali, specie tra dorsale appenninica ed adriatiche. Al Sud più sole, qualche rovescio lungo la dorsale.

Martedì 25 Aprile: un nuovo impulso freddo ed instabile riporterà rovesci e temporali dapprima al Nord-Est e poi sul Centro Italia, con fenomeni più intensi tra aree interne appenniniche e adriatiche.

Mercoledì 26 Aprile: residua variabilità all’estremo Sud, qualche rovescio diurno al Nord-Est.

Ulteriori tendenze meteo: aria fresca affluirà tra medio versante adriatico e Sud, ma durante la seconda parte della settimana l’anticiclone africano avanzerà verso l’Italia. Ci attende una parentesi di maggiore stabilità con temperature in rialzo sino a valori localmente di stampo estivo.