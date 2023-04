METEO SINO AL 23 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un vortice di bassa pressione permane sui mari meridionali italiani, con ancora meteo instabile su tutto il Centro-Sud. Correnti fresche dal Nord Europa continuano ad alimentare il vortice, tanto che le temperature si mantengono ancora inferiori alla media, oltre a piogge e temporali. Non si prevede nulla di buono nel corso della settimana.

Il rinforzo dell’anticiclone in Scandinavia non deporrà certo a favore del ritorno rapido del bel tempo sull’Italia. L’area ciclonica sul Sud Italia tenderà un po’ ad indebolirsi e a spostarsi sul comparto balcanico fra martedì e mercoledì, ma rimarrà ancora una palude barica favorevole all’instabilità con rovesci e temporali soprattutto diurni.

Un nuovo elemento entrerà in scena nel corso di mercoledì. Un nuovo impulso freddo, legato ad un vortice in quota, si propagherà dal Baltico all’Europa Centro-Orientale, raggiungendo anche i settori alpini. Gli effetti di questo impulso instabile riguarderanno soprattutto il Nord ed in parte le regioni centrali. Le maggiori piogge si avranno al Nord, con anche forti temporali tra giovedì e venerdì.

Novità sono attese verso il weekend del 22-23 Aprile, quando non è escluso che l’anticiclone prenda il sopravvento, portando peraltro aria più tiepida con un ulteriore aumento delle temperature. Si tratterà probabilmente di una fase momentanea, con un successivo peggioramento nel corso del ponte del 25 Aprile a causa di una nuova incursione instabile nord-atlantica.

NEL DETTAGLIO

Martedì 18 Aprile: persiste l’instabilità al Centro-Sud soprattutto pomeridiana e a ridosso dei rilievi, con interessamento anche di tratti costieri soprattutto della fascia centro-meridionale tirrenica. Rovesci più isolati su Alpi, Prealpi e pianure del Nord-Est.

Mercoledì 19 Aprile: molti nelle ore centrali e pomeridiane sulle aree interne del Centro-Sud. Nel tardo pomeriggio-sera peggiora sul Triveneto con temporali anche forti per il nuovo fronte.

Giovedì 20 Aprile: instabilità al Nord con precipitazioni diffuse. Temporali diurni al Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: solo nel weekend c’è la possibilità di condizioni meteo più soleggiate, grazie alla parziale spinta dell’anticiclone africano. A seguire si potrebbe avere un nuovo peggioramento.