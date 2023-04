METEO SINO AL 7 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Cambia il meteo, per via del cedimento dell’anticiclone sul Mediterraneo. La Primavera farà completamente retromarcia, con una saccatura che tende ad affondare verso l’Italia ed il bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Aria fredda è in discesa dalle alte latitudini e punta l’Italia, a seguito dell’elevazione dell’anticiclone atlantico verso il Regno Unito ed il Mar di Norvegia.

L’anticiclone sarà così costretto a soccombere, spazzato via dall’intrusione di un primo brusco calo termico. Il tempo peggiorerà per la Domenica delle Palme al Centro-Sud, con un generale calo termico che riporterà i termometri all’ingiù in modo decisamente repentino rispetto ai valori attesi sino a inizio weekend.

Le precipitazioni riguarderanno principalmente il Centro-Sud, mentre il Nord tenderà a restare più all’asciutto in quanto godrà maggiormente del riparo della barriera alpina. Questa fase fredda ed instabile dovrebbe acuirsi nel corso dei primi giorni della Settimana Santa, in quanto giungerebbero nuovi apporti d’aria artica dall’Europa Nord-Orientale.

Le temperature caleranno ulteriormente e si porteranno diffusamente sotto media, mentre l’instabilità perdurerà al Sud. Il freddo invernale tardivo, assieme ad una certa instabilità, dovrebbero protrarsi sin verso il weekend di Pasqua e Pasquetta, in quanto l’anticiclone potrebbe faticare più del previsto a riconquistare l’Italia.

NEL DETTAGLIO

Domenica 2 Aprile: tempo instabile al Nord-Est così come fra Centro-Sud ed Isole, con rovesci e qualche grandinata. La neve arriverà anche lungo l’Appennino Centro-Settentrionale, a quote ancora alte ma in abbassamento entro sera attorno ai 1400/1600 metri. Forte calo delle temperature.

Lunedì 3 Aprile: piogge e rovesci su Abruzzo, Molise, buona parte del Sud ed in Sicilia. La neve scenderà localmente sin sotto i 1000 metri in Appennino. Sole sul resto d’Italia.

Martedì 4 Aprile: ancora instabile tra Abruzzo e Sud Italia, con neve anche a quote collinari.

Ulteriori tendenze meteo: insistenza del freddo invernale sin dopo metà settimana con frequenti rovesci al Sud ed altre nevicate sui rilievi. Questa variabilità dovrebbe attenuarsi per il weekend di Pasqua, ma le temperature rimarranno ancora sotto media.