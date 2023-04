METEO SINO AL 25 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Non si allenta più di tanto l’instabilità sull’Italia, ma anzi il meteo si appresta a peggiorare per un nuovo impulso perturbato dal Baltico che stavolta sortirà maggiori effetti sul Nord Italia. L’anticiclone resta lontano dal Mediterraneo e si è posizionato sulla Scandinavia. Una tale situazione non depone certo a favore della stabilità sull’Italia.

L’imminente peggioramento sulle regioni settentrionali entrerà ancor più nel vivo giovedì, con precipitazioni diffuse anche temporalesche. Ci sarà un capovolgimento ed un’inversione dei ruoli, visto che nei giorni passati era stato il Centro-Sud ad essere bersagliato dal maltempo. Ora toccherà al Nord e si tratterà di piogge preziose che bagneranno anche le terre assetate del Nord-Est.

Non mancheranno nemmeno nevicate localmente copiose sulle Alpi fino attorno ai 1500 metri o poco più in basso, considerando che il vortice ciclonico sarà accompagnato da aria più fredda in quota. Sul resto d’Italia l’instabilità si manifesterà soprattutto in Appennino con il Sud Italia che godrà di maggiori schiarite grazie ad una parziale ingerenza dell’anticiclone.

La tendenza per il weekend vedrà un iniziale miglioramento, ma poi una saccatura atlantica determinerà un nuovo guasto già entro domenica a partire dal Nord e poi avremo un contesto meteo capriccioso per il ponte del 25 Aprile. Successivamente l’alta pressione potrebbe davvero spingersi sull’Italia e portare un deciso aumento delle temperature.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 20 Aprile: instabilità su tutto il Nord già dal mattino con precipitazioni diffuse a tratti temporalesche, localmente intense sulle pianure a nord del Po. Temporali diurni in genere lungo l’Appennino, ma più localizzati. Ampie zone di sereno prevarranno al Sud.

Venerdì 21 Aprile: piogge e qualche temporale al Nord soprattutto nella prima parte della giornata, ma in miglioramento entro sera. Isolati acquazzoni anche lungo la dorsale appenninica.

Sabato 22 e Domenica 23 Aprile: nuovo guasto da domenica al Nord, con piogge e temporali.

Ulteriori tendenze meteo: la variabilità dominerà per il ponte del 25 Aprile, con precipitazioni in rotta al Centro-Sud. Seguirà poi una probabile fase anticiclonica più calda.