METEO SINO AL 21 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un nuovo impulso instabile condiziona il meteo del weekend, con l’ombrello necessario in molte regioni specie del Centro-Sud. L’aria fredda in quota consente nevicate non solo sulle Alpi, ma anche in Appennino sino a quote di bassa montagna. Siamo quindi nel pieno di un ennesima fase di freddo tardivo di questo Aprile, con temperature sotto la media.

Il minimo depressionario, che accompagna la nuova perturbazione, si isolerà sui mari centro-meridionali italiani. Correnti fresche dal Nord Europa alimenteranno il vortice, tanto che continueranno ad avere piogge e temporali per domenica. Gli ulteriori apporti d’aria fredda manterranno le temperature sotto media con la neve che cadrà ancora lungo la dorsale appenninica.

L’instabilità continuerà ad agire anche nei primi giorni della settimana. In sostanza il vortice, circondato da aree di alta pressione, non avrà modo di allontanarsi dall’Italia e quindi sfogherà la residua energia sulle nostre regioni. Ad essere penalizzato maggiormente sarà il Sud, che si troverà più vicino all’area di bassa pressione. Si tratterà di temporali soprattutto diurni.

Solamente dopo il 20 Aprile la depressione tenderà lentamente ad assorbirsi, con l’anticiclone che tenterà di avanzare da ovest. L’instabilità sarà inizialmente ancora viva, poi verso il weekend del 22-23 Aprile non è escluso che l’anticiclone prenda il sopravvento, con aria più calda a supporto che potrebbe favorire un deciso aumento della temperature.

NEL DETTAGLIO

Domenica 16 Aprile: tempo decisamente compromesso al Centro-Sud e Sicilia, con rovesci prima più frequenti sui settori adriatici, poi anche lungo la dorsale e in sconfinamento sulla fascia tirrenica. Più asciutto al Nord, a parte qualche sporadica precipitazioni sulle Prealpi centro-orientali.

Lunedì 17 Aprile: non varierà tanto, con rovesci più diffusi su aree centrali adriatiche e al Sud. Al pomeriggio acquazzoni anche su Basso Lazio, aree interne tirreniche, zone alpine e prealpine.

Martedì 18 Aprile: instabilità al Centro-Sud soprattutto pomeridiana. Rovesci anche sul Nord-Est.

Ulteriori tendenze meteo: continuerà ad agire l’instabilità pomeridiana, con rovesci più probabili nelle ore pomeridiane. Le temperature risaliranno gradualmente laddove prevarrà il sole. Solo nel weekend c’è la possibilità di condizioni meteo più soleggiate su gran parte d’Italia.