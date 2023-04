METEO SINO AL 9 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un primo impulso d’aria fredda ha stravolto il meteo riportando piogge, temporali e grandine. Non è però questo il vero e proprio colpo di coda dell’inverno. L’irruzione fredda più importante deve ancora arrivare, con un blocco d’aria gelida di provenienza russa che in quest’inizio settimana sta sfondando sul Centro Europa, arrivando dal Baltico verso la Polonia e la Germania.

L’ingresso dell’aria molto fredda avverrà già dalle prime ore di martedì, nel momento in cui l’area di bassa pressione, ora sullo Ionio, si sposterà verso l’Egeo. In tal modo l’aria fredda dilagherà sull’Italia, trasportata da correnti di Bora, Grecale e Tramontana. L’instabilità generata dall’irruzione fredda riguarderà soprattutto le regioni adriatiche ed il Sud.

Gran parte della settimana di Pasqua sarà caratterizzata la persistenza di questa circolazione fredda, che probabilmente raggiungerà la massima espressione tra mercoledì 5 e giovedì 6. In questo frangente le nevicate si porteranno a quote molto basse per il periodo, lungo i versanti adriatici dell’Appennino, e inoltre torneranno anche le gelate a bassa quota sulle valli e in Pianura Padana.

Gli strascichi di questo freddo invernale condizioneranno con ogni probabilità anche il weekend di Pasqua e Pasquetta. Ci sarà infatti l’influenza di una blanda circolazione depressionaria alimentata da ulteriori apporti d’aria fredda dai Balcani. Ci attende così una Pasqua un po’ instabile ancora soprattutto al Sud e con temperature probabilmente un po’ ovunque inferiori alla media.

NEL DETTAGLIO

Martedì 4 Aprile: variabilità tra Abruzzo, Basso Lazio, Sud Italia ed Isole Maggiori, con precipitazioni distribuite in modo irregolare e maggiormente probabili nelle ore pomeridiane. Al Nord avremo tempo prevalentemente asciutto, a parte maggiori annuvolamenti con locali precipitazioni nella prima parte del giorno tra Ovest Piemonte ed entroterra ligure.

Mercoledì 5 Aprile: l’instabilità si rinvigorirà al Centro-Sud, con rovesci su aree interne e montuose più diffusi al pomeriggio. Isolati fenomeni anche su Alpi e Prealpi. La quota neve si manterrà bassa per il periodo, con fioccate sino in collina lungo la dorsale appenninica.

Giovedì 6 Aprile: variabilità maggiormente accentuata al Sud, con qualche rovescio e nevicate sui rilievi. Maggiori schiarite sul resto d’Italia, alternate ad addensamenti più compatti sulle Adriatiche.

Ulteriori tendenze meteo: un miglioramento definitivo non sembra riuscire ad affermarsi nemmeno per il weekend delle festività pasquali, con ancora rischio di qualche temporale in un contesto di clima ancora fresco.