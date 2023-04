METEO SINO AL 26 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

La presenza di un vortice retrogrado sull’Europa Centrale, a nord delle Alpi, influenza il meteo sulle regioni settentrionali dove sono tornate a cadere precipitazioni preziose ed anche la neve sulle Alpi. C’è un sostanziale capovolgimento rispetto al tempo dei giorni scorsi, quando il grosso dell’instabilità imperversava al Centro-Sud.

L’anticiclone resta lontano dal Mediterraneo e si è posizionato sulla Scandinavia. Una tale situazione non depone certo a favore della stabilità sull’Italia. L’influenza del vortice si farà sentire ancora venerdì sull’Italia del Nord, ma poi l’area ciclonica traslerà verso ovest per essere assorbita all’interno dell’ampia circolazione depressionaria atlantica.

Sul resto d’Italia l’instabilità si manifesterà soprattutto in Appennino con il Sud Italia che godrà di maggiori schiarite grazie ad una parziale ingerenza dell’anticiclone. La tendenza per il weekend vedrà un iniziale miglioramento con anche temperature in netto aumento, ma poi una saccatura atlantica determinerà un nuovo guasto già entro domenica a partire dal Nord.

Ci attende poi un contesto meteo capriccioso per il ponte del 25 Aprile. Successivamente l’alta pressione potrebbe davvero spingersi sull’Italia e portare un deciso aumento delle temperature. Sembrano esserci davvero i presupposti per il primo vero caldo, ma potrebbe non durare a lungo in vista di un Maggio che potrebbe riservare non poche sorprese.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 21 Aprile: rovesci sparsi al Nord soprattutto nella prima parte della giornata più frequenti a nord del Po e a ridosso dell’Appennino Emiliano. Migliora entro sera, con residui fenomeni sul Nord-Ovest. Scrosci di pioggia anche in Appennino e zone interne della Sicilia nelle ore più calde.

Sabato 22 Aprile: pausa anticiclonica con limitati annuvolamenti pomeridiani sui rilievi. Aumento della nuvolosità dalla sera sulle Alpi Occidentali.

Domenica 23 Aprile: fronte in arrivo al Nord, con piogge e rovesci dalle Alpi alla Val Padana.

Ulteriori tendenze meteo: condizioni di variabilità domineranno per il ponte del 25 Aprile, con precipitazioni anche temporalesche in rotta al Centro-Sud. Seguirà poi una probabile fase anticiclonica più calda a partire dalle regioni di ponente.