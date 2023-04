METEO SINO ALL’11 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Non si placa il flusso di correnti d’estrazione artica, che causa condizioni meteo pienamente invernale. L’instabilità generata dall’irruzione fredda riguarda soprattutto le regioni del Centro-Sud, con temperature in ulteriore calo verso valori ben sotto la media. Questa circolazione fredda è ormai al culmine, con spruzzate di neve lungo la dorsale appenninica a quote molto basse per il periodo.

C’è da segnalare il ritorno della gelate a bassa quota sulle valli interne e in Pianura Padana, con valori minimi sottozero. Ci sarà ancora occasione per gelate tardive tra la notte e l’alba sulle pianure del Centro-Nord. Dopo una giornata di giovedì di parziale tregua, un nuovo impulso freddo ed instabile, in discesa dal Mare del Nord, raggiungerà l’Italia tra venerdì e sabato.

Ci sarà una nuova ondata di rovesci, temporali e nevicate sulle Alpi e in Appennino, a causa della formazione di un nuovo minimo di pressione destinato poi ad influenzare il meteo anche durante il lungo weekend pasquale. Qualche precipitazione interesserà anche le regioni di Nord-Ovest, ma sarà ben poca rispetto alle piogge preziose che servirebbero per allentare la siccità.

Nel corso di Pasqua e Pasquetta ci attendiamo infatti il persistere della circolazione depressionaria sui mari centro-meridionali italiani, alimentata da ulteriori apporti d’aria fredda e instabile dai Balcani. Le temperature saranno ancora basse, seppure in lenta ripresa, in attesa di una probabile svolta nel corso della settimana con il ritorno dell’anticiclone.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 6 Aprile: sole prevalente al Centro-Nord, con al più nubi irregolari senza precipitazioni a parte isolati rovesci tra Appennino Abruzzese e Basso Lazio. Spiccata variabilità al Sud con qualche rovescio e nevicate sui rilievi oltre i 700/900 metri, in attenuazione entro sera.

Venerdì 7 Aprile: peggiora al Nord e in Toscana, verso sera anche sul resto del Centro Italia, con precipitazioni sparse irregolari anche temporalesche. Neve su Alpi e Appennino dagli 800 metri.

Weekend Pasqua: acquazzoni e temporali, con neve in Appennino, riguarderanno il Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: il tempo volgerà al bello dopo Pasquetta, grazie alla spinta da ovest di un promontorio anticiclonico.