METEO SINO ALL’8 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Cambia di colpo il meteo sull’Italia e la Primavera va indietro tutta, con una saccatura sul Mediterraneo alimentata da aria fredda in discesa dalle latitudini artiche e punta l’Italia. Tale dinamica è innescata dall’elevazione dell’anticiclone atlantico verso il Regno Unito ed il Mar di Norvegia. Le temperature sono in crollo verso valori inferiori alla media.

Il flusso di correnti settentrionali sarà protagonista per più giorni e specie nella prima parte della settimana, quando farà ingresso un blocco d’aria artica più incisivo. L’instabilità riguarderà soprattutto le regioni adriatiche ed il Sud, mentre il Nord tenderà a restare più all’asciutto in quanto godrà maggiormente del riparo della barriera alpina.

Ci attende una settimana di Pasqua con la persistenza di questa circolazione fredda, che probabilmente raggiungerà la massima espressione tra martedì 4 e mercoledì 5. In questo frangente le nevicate si porteranno a quote molto basse per il periodo e inoltre torneranno anche le gelate a bassa quota e localmente in pianura, specie al Nord.

Il freddo invernale tardivo, assieme ad una certa instabilità, dovrebbe parzialmente ridimensionarsi a partire da venerdì. Tuttavia resterà probabilmente attiva sino al weekend di Pasqua l’influenza di una circolazione depressionaria alimentata da ulteriori apporti d’aria fredda dai Balcani. Probabilmente avremo una Pasqua un po’ instabile su alcune regioni e con temperature basse.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 3 Aprile: marcata instabilità su buona parte del Sud ed in Sicilia, con piogge, rovesci e temporali anche associati a grandine. Qualche fenomeno coinvolgerà anche le aree del medio versante adriatico. La neve scenderà localmente sin sotto i 1000 metri sull’Appennino Centrale, oltre i 1200 metri al Sud. Al Nord qualche rovescio su Prealpi, Ovest Piemonte e Ponente Ligure.

Martedì 4 Aprile: un po’ instabile tra Abruzzo, Basso Lazio, Sud Italia ed Isole Maggiori, con precipitazioni più localizzate e maggiormente probabili nelle ore pomeridiane. Al Nord avremo tempo prevalentemente asciutto, pur con qualche possibile fenomeno verso sera.

Mercoledì 5 Aprile: spiccata variabilità specie al pomeriggio con rovesci su aree interne e montuose. La quota neve si manterrà bassa per il periodo, con fioccate sino in collina in Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: la fase di freddo invernale si protrarrà anche dopo metà settimana con frequenti rovesci al Sud ed altre nevicate sui rilievi. Un miglioramento definitivo non sembra riuscire ad affermarsi nemmeno per il weekend delle festività pasquali.