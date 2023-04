METEO SINO AL 4 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un temporaneo anticiclone subtropicale favorisce meteo stabile sull’Italia, con temperature in deciso aumento. Masse d’aria più calde, provenienti dal Nord Africa, fanno balzare il termometro verso l’alto. Le temperature saliranno sino a punte di 30 gradi in Sardegna, comunque ben distanti dai picchi da record che si sono misurati in Spagna.

La fiammata di caldo estivo giunge più attenuata sull’Italia e si esaurirà velocemente, per il nuovo guasto meteo nel corso del weekend che anticiperà i tempi. Le prime avvisaglie d’instabilità si intrufoleranno già da sabato, ma sarà solo un’anteprima del peggioramento vero e proprio di domenica quando l’anticiclone accuserà uno stop sotto l’incalzare dell’aria più fresca ed instabile.

Piogge e temporali investiranno Alpi, Nord-Ovest ed aree tirreniche, espandendosi poi a gran parte del Centro-Sud. La perturbazione favorirà l’approfondimento di un minimo depressionario sui mari occidentali italiani. Dati i notevoli contrasti termici legati all’irruzione dell’aria più fresca su quella più calda preesistente, ci attendiamo temporali anche forti e con grandine.

Un’ulteriore recrudescenza del maltempo si verificherà in avvio di Maggio, con l’approfondimento della depressione sui mari italiani legata all’intrusione di un vortice freddo in quota. Ciò comporterà maltempo con rischio di ulteriori temporali anche di forte intensità. Le precipitazioni risulteranno abbondanti anche al Nord-Ovest, dove più saranno preziose vista la siccità di lungo periodo.

NEL DETTAGLIO

Sabato 29 Aprile: atteso il transito di nuvolosità più compatta di tipo medio-alto stratiforme, con sporadiche deboli piogge al Centro-Nord. Precipitazioni più diffuse al Nord-Ovest entro sera, specie sulle Alpi Occidentali. Picco del caldo di tipo prefrontale, con punte di 30 gradi in Sardegna.

Domenica 30 Aprile: marcato peggioramento Nord-Ovest, specie su Alpi e Liguria, con possibilità di fenomeni a tratti di forte intensità. Piogge e temporali raggiungeranno anche le regioni centrali e poi il Sud, con fenomeni più significativi sulle zone interne. Calo delle temperature, anche sensibile.

Lunedì 1° Maggio: tempo instabile e a tratti perturbato, con piogge più diffuse al Centro-Nord.

Ulteriori tendenze meteo: il vortice ciclonico condizionerà il tempo su parte d’Italia sino a metà settimana, con piogge e rovesci in localizzazione al Centro-Sud. Le temperature saranno fresche e inferiori alle medie del periodo, specie al Meridione.