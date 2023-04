METEO SINO AL 2 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Inizia ad avanzare l’anticiclone verso l’Italia, dopo un ponte del 25 Aprile dal meteo piuttosto capriccioso. Correnti ancora fresche settentrionali affluiscono soprattutto lungo le regioni adriatiche, ma è ormai imminente un cambio di circolazione. Masse d’aria più calde dal Nord Africa stanno raggiungendo la Spagna e presto si faranno sentire anche sull’Italia.

Il flusso d’aria calda scaturirà a seguito dell’affondo meridiano di nuova depressione in pieno Atlantico. In tal modo sarà incentivata la rimonta dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo Centro-Occidentale. Il cuore della bolla di calore si posizionerà inizialmente sulla Penisola Iberica, dove sono attese temperature davvero elevate con rischio di record.

La fiammata di caldo estivo raggiungerà l’Italia in modo più evidente tra venerdì e sabato. Le temperature saliranno sino a punte di 30 gradi in Sardegna, ma il caldo comunque riguarderà gran parte d’Italia. Questo anticipo di caldo estivo si esaurirà velocemente a causa di un nuovo guasto del tempo che esordirà già da domenica 30 Aprile.

L’anticiclone subtropicale collasserà rapidamente sotto l’incalzare d’aria più fresca ed instabile da nord. Piogge e temporali entreranno decisamente nel vivo all’inizio di Maggio, con l’approfondimento di un piccolo vortice ciclonico sui mari italiani. Il minimo sui mari italiani sarà alimentato da aria più fredda ed instabile per più giorni, con rischio di temporali anche violenti.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 27 Aprile: ampiamente soleggiato, a parte locali velature e qualche disturbo nuvoloso sulle Alpi. Non mancheranno temporanei addensamenti cumuliformi innocui anche in Appennino. Temperature in netto aumento a partire dalle regioni di ponente, con punte di 27 gradi in Sardegna.

Venerdì 28 Aprile: generali condizioni di bel tempo. Nuvolosità in parziale aumento al Nord con precipitazioni perlopiù relegate alle Alpi. Ulteriore rialzo delle temperature.

Weekend: sabato picco del caldo, domenica peggiora sulle regioni tirreniche e al Nord-Ovest.

Ulteriori tendenze meteo: il cedimento dell’anticiclone si accentuerà ad inizio Maggio, con una circolazione ciclonica instabile sull’Italia che determinerà clima fresco per il periodo.