METEO SINO AL 3 MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo è caratterizzato da generale stabilità, per l’anticiclone in fase d’espansione verso il Mediterraneo Centrale. Masse d’aria più calde dal Nord Africa hanno raggiunto la Spagna con temperature record e presto si faranno sentire anche sull’Italia. Il flusso d’aria calda scaturirà a seguito dell’affondo meridiano di nuova depressione in pieno Atlantico.

Il grosso della bolla di calore investirà più direttamente la Penisola Iberica, con temperature ancora in aumento ad un passo dai 40 gradi come picchi più alti. La fiammata di caldo estivo raggiungerà l’Italia in modo più evidente tra venerdì e sabato. Le temperature saliranno sino a punte di 30 gradi in Sardegna, ma il caldo comunque riguarderà gran parte d’Italia.

Questo anticipo di caldo estivo si esaurirà velocemente a causa di un nuovo guasto del tempo che esordirà già nel corso del weekend. Le prime avvisaglie d’instabilità si intrufoleranno già da sabato, ma sarà domenica che l’anticiclone subirà un deciso stop sotto l’incalzare d’aria più fresca ed instabile da nord. Piogge e temporali investiranno Alpi, Nord-Ovest ed aree tirreniche.

Dati i notevoli contrasti termici, ci attendiamo temporali anche forti e con grandine. Un’ulteriore recrudescenza del maltempo si concretizzerà in avvio di Maggio, con l’approfondimento di un piccolo vortice ciclonico sui mari italiani. Il minimo sui mari italiani sarà alimentato da aria più fredda ed instabile per più giorni, con rischio di ulteriori temporali anche di forte intensità.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 28 Aprile: prevalente bel tempo su tutta Italia, a parte qualche velatura alta e sottile. Nuvolosità in parziale aumento al Nord con precipitazioni tra pomeriggio e sera perlopiù relegate alle Alpi. Ulteriore rialzo delle temperature ovunque, con picchi di 27-28 gradi in Sardegna.

Sabato 29 Aprile: nuvole più compatte associate a qualche locale piovasco o rovescio isolato. Precipitazioni più diffuse al Nord-Ovest entro sera. Picco del caldo, con temperature quasi estive.

Domenica 30 Aprile: piogge e temporali sulle regioni tirreniche e al Nord-Ovest, con possibilità di fenomeni a tratti di forte intensità. Calo delle temperature, più forte al Nord-Ovest.

Ulteriori tendenze meteo: l’indebolimento dell’anticiclone si accentuerà ad inizio Maggio, con una circolazione ciclonica instabile sull’Italia associata a temperature in ulteriore calo.