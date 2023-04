METEO SINO AL 1° MAGGIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Una nuova ondata di piogge e temporali segna il meteo del 25 Aprile su diverse aree del Centro-Nord. Non mancano rovesci intensi e grandinate, considerando i contrasti dovuti all’aria fredda che si scontra con quella più mite preesistente. Le temperature sono in calo soprattutto lungo le regioni adriatiche, le più coinvolte dal flusso di correnti nordiche in rotta verso i Balcani.

Una residua variabilità persisterà mercoledì, poi lo scenario cambierà completamente. Una nuova depressione atlantica affonderà ad ovest in pieno Atlantico, incentivando la rimonta dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo Centro-Occidentale. Il cuore dell’anticiclone si posizionerà inizialmente sulla Penisola Iberica, che sarà investita da un’ondata di calore davvero intensa.

Tra venerdì e sabato l’alta pressione si estenderà all’Italia in modo più evidente, con una breve fiammata di caldo estivo su parte dell’Italia. Le temperature saliranno sino a punte di 30 gradi o poco superiori sulle due Isole Maggiori. Questo anticipo di caldo estivo si esaurirà velocemente a causa di un nuovo guasto del tempo in corrispondenza del lungo weekend del 1° Maggio.

Una nuova incursione instabile si farà strada verso l’Italia, con cenni di peggioramento da domenica 30 Aprile. Piogge e temporali potrebbero entrare nel vivo in avvio di Maggio, con l’approfondimento di un piccolo vortice ciclonico sui mari italiani, alimentato da aria più fredda ed instabile in discesa dalle latitudini settentrionali europee.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 26 Aprile: residua variabilità tra Molise, Puglia e Calabria nelle prime ore del giorno con qualche isolata pioggia, mentre prevarrà il sole al Centro-Nord. Non mancheranno addensamenti imponenti su Alpi, Prealpi ed Appennino, ma senza fenomeni di rilievo.

Giovedì 27 Aprile: decisamente soleggiato, con anticiclone in rinforzo. Qualche disturbo sulle Alpi. Temperature in netto aumento a partire dalle regioni di ponente.

Venerdì 28 Aprile: bel tempo con cieli sereni o velati. Nubi e qualche precipitazione sulle Alpi.

Ulteriori tendenze meteo: il caldo raggiungerà il culmine ad inizio weekend. I primi 30 gradi sono attesi soprattutto in Sardegna. Da domenica nuovo peggioramento e cedimento dell’anticiclone a partire dal Centro-Nord, con temperature in calo.