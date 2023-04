METEO SINO AL 18 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Arriva uno sconquasso meteo in questo Aprile finora così travagliato e dinamico. Un sistema perturbato, pilotato da un vortice depressionario in Gran Bretagna, sta entrando in scena con un peggioramento sulle regioni settentrionali. Sul resto d’Italia il tempo si mantiene stabile, grazie all’apporto dell’anticiclone africano che convoglia masse d’aria calde per il periodo.

La perturbazione entrerà ancor più nel vivo giovedì. Ci sarà un’ondata di piogge e temporali, ma soprattutto interverrà di nuovo aria più fredda sospinta da forti venti che porteranno un calo termico, almeno al Centro-Nord. Tornerà anche la neve sulle Alpi, sino a quote relativamente basse e con sconfinamenti a tratti ben sotto i 1000 metri.

I fenomeni temporaleschi si estenderanno anche al Centro Italia. Il Sud resterà ancora in attesa giovedì, con il picco di caldo prefrontale tra la Sicilia e le regioni ioniche dove si respirerà per alcune ore un’atmosfera dal sapore quasi estivo. In seguito l’aria fredda dilagherà sull’intera Penisola e l’anticiclone africano sarà ricacciato nettamente lontano dall’Italia.

Non si prevede alcun miglioramento nemmeno nel weekend, con possibile isolamento di un vortice sull’Italia a determinare diffusa instabilità, se non a tratti persino maltempo. Avremo frequenti temporali. La vasta area depressionaria, alimentata da impulsi d’aria fredda dal Nord Europa, continuerà quindi a portare piogge e temporali probabilmente anche in avvio della nuova settimana.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 13 Aprile: iniziale forte maltempo tra Liguria centro-orientale, Lombardia e Triveneto, con tendenza a schiarite da ovest. Peggiora anche sul Centro Italia con piogge e temporali anche grandinigeni. Neve sulle Alpi fin sotto i 1000 metri, dalla sera anche sull’Alto Appennino.

Venerdì 14 Aprile: il grosso delle precipitazioni si concentrerà tra le regioni centrali adriatiche, dorsale appenninica e parte del Sud. Instabile anche sul Nord-Est, con tendenza a miglioramento.

Sabato 15 e Domenica 16 Aprile: vivace instabilità al Centro-Sud, con grandine e neve sui monti.

Ulteriori tendenze meteo: lo scenario resterà compromesso anche per l’inizio della nuova settimana, con l’instabilità che indugerà soprattutto al Sud e su parte delle regioni centro-settentrionali.