METEO SINO AL 19 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Una perturbazione avanza lungo l’Italia, con meteo che cambia completamente faccia. Piogge e temporali sono in marcia verso il Centro Italia, ma soprattutto sta irrompendo aria più fredda sospinta da forti venti. Le temperature sono in netto calo al Centro-Nord, mentre il Sud è nel pieno di una fiammata di caldo africano.

Il calo termico ha riportato la neve sulle Alpi, sino a quote relativamente basse e con sconfinamenti fin sotto i 1000 metri sul settore centro-orientale. Nel corso di venerdì l’aria fredda dilagherà anche al Sud con associati rovesci e l’anticiclone africano sarà ricacciato nettamente lontano dall’Italia. Non si prevede alcun miglioramento nemmeno nel weekend.

Nuovo impulsi instabili alimenteranno un vortice attorno all’Italia. La vasta area depressionaria, alimentata da impulsi d’aria fredda dal Nord Europa, continuerà quindi a portare piogge e temporali. Gli ulteriori apporti d’aria fredda manterranno le temperature sotto media con la neve che tornerà protagonista lungo la dorsale appenninica.

La circolazione ciclonica resisterà probabilmente sul Mediterraneo anche in avvio della nuova settimana. In sostanza il vortice, circondato da aree di alta pressione, non avrà modo di allontanarsi dall’Italia e quindi sfogherà la residua energia sulle nostre regioni. Ad essere penalizzato sarà il Sud, che si troverà più vicino all’area di bassa pressione.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 14 Aprile: le maggiori precipitazioni si concentreranno tra le regioni centrali adriatiche, il Lazio, la dorsale appenninica e parte del Sud. Instabile anche sul Nord-Est, con tendenza a miglioramento. Verso sera nuove precipitazioni raggiungeranno le Alpi Occidentali e la Sardegna.

Sabato 15 Aprile: instabilità più accentuata al Centro-Sud ed Isole, con fenomeni temporaleschi associati a grandine e neve sui monti dell’Appennino. Non mancheranno nevicate sulle Alpi.

Domenica 16 Aprile: diffuse precipitazioni intermittenti al Centro-Sud, rovesci anche al Nord-Est.

Ulteriori tendenze meteo: il vortice insisterà sull’Italia anche per l’inizio della nuova settimana, con l’instabilità che indugerà soprattutto al Sud e su parte delle regioni centro-settentrionali. Le temperature si manterranno sotto media.