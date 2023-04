POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Negli ultimi giorni abbiamo evidenziato come i modelli matematici stiamo faticando a inquadrare il trend meteo climatico dell’ultima settimana di aprile. In questo momento si fa fatica anche a capire quale sarà il tempo del ponte del 25 aprile, anche se molto probabilmente proseguirà la fase di variabilità atmosferica che stiamo attraversando.

La cosa interessante osservando le elaborazioni dei centri di calcolo internazionali è che l’Italia si verrà a trovare al confine tra un alta pressione africana ad ovest e una circolazione instabile di aria fresca oceanica sull’Europa centro settentrionale.

È evidente a questo punto che dovremmo capire da quale parte si andrà o meglio quale delle due circolazioni prevarrà sull’altra.

IL METEO A BREVE TERMINE

Intanto l’instabilità continuerà ad interessare le nostre regioni. Stiamo parlando dell’instabilità generata dall’ampia saccatura che si è scavata sul Mediterraneo centrale ma che pian piano tenderà a perdere mordente.

Ciò non toglie che anche nei prossimi giorni non mancherà occasione per lo sviluppo di imponenti nubi temporalesche pomeridiane nelle zone interne ridosso dei rilievi, laddove i temporali potranno risultare ancora frequenti e localmente intensi accompagnati anche da qualche grandinata.

Non possiamo escludere neppure che ci siano degli sconfinamenti in direzione delle pianure e dei litorali prossimi ai contrafforti montuosi.

LE ULTIMISSIME NOVITA’

Come detto in apertura stilare un trend previsionale univoco in questo momento non è possibile, ricordiamoci poi che quando si parla di lungo termine dobbiamo necessariamente prendere in considerazione dei trend.

La nostra convinzione comunque è quella che il trend sia ancora orientato alla variabilità atmosferica anche nel corso dell’ultima settimana di aprile, quindi l’affermazione dell’anticiclone africano dovrebbe essere piuttosto difficoltosa.

IN CONCLUSIONE



Insomma, ci sono comunque tutti gli ingredienti per un finale di aprile all’insegna di condizioni meteo climatiche decisamente interessanti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.