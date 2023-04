POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Se qualcuno era in cerca di novità meteo climatiche rilevanti diciamo che nel corso dell’ultima settimana di aprile molto probabilmente verrà accontentato. La novità in questione è rappresentata dall’anticiclone africano, anticiclone che già nei prossimi giorni dovrebbe prendere il sopravvento sulla penisola iberica estendendo la propaggine orientale verso i settori occidentali d’Italia.

Inizialmente non riuscirà a proteggerci da aria relativamente fredda proveniente dal nord Europa, infatti il ponte del 25 aprile potrebbe riservare dell’instabilità atmosferica in varie zone d’Italia con temperature localmente inferiori alle medie stagionali. Dopodiché l’anticiclone africano a quanto pare dovrebbe riuscire a prendere il sopravvento.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda il fine settimana possiamo dirvi che assisteremo a un generale miglioramento eccezion fatta per un rapido vivace peggioramento nelle regioni settentrionali durante la seconda parte della giornata di domenica.

Peggioramento che verrà innescato dall’arrivo di una massa di aria fredda ridosso dell’arco alpino, aria fredda che come detto tra lunedì e martedì dovrebbe scivolare lungo il fianco orientale dell’alta pressione coinvolgendo un po’ tutte le nostre regioni.

Ci aspettiamo pertanto dell’instabilità atmosferica localmente intense, quindi attenzione ai temporali potranno accompagnarsi a forti rovesci di pioggia e anche a qualche grandinata.

GRANDI NOVITA’

Dopodiché dovrebbe esserci spazio per una rimonta anticiclonica ben più convincente, come detto in apertura stiamo parlando di un promontorio di alta pressione proveniente dal Nordafrica caratterizzato da termiche particolarmente elevate.

In Italia dovrebbero arrivare un po’ smorzata rispetto a quanto accadrà sulla penisola iberica, tuttavia ci aspettiamo un corposo rialzo delle temperature che dovrebbero portarsi facilmente al di sopra delle medie stagionali dando luogo a quella che potremmo definire la prima ondata di caldo della stagione primaverile.

IN CONCLUSIONE



Sarà interessante capire a questo punto quanto durerà questa fase anticiclonica ma la nostra idea è che possa avere durata limitata perché la circolazione atmosferica continentale non è ancora orientata su binari estivi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.