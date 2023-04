POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando i modelli matematici emergono sicuramente delle interessantissime novità riguardanti il trend meteo climatico dell’ultima settimana di aprile. Un trend che sembra strizzare l’occhio all’anticiclone africano, un anticiclone che punterà con decisione la penisola iberica ma con velleità di conquista anche per quanto riguarda le nostre regioni.

Va detto che inizialmente avremo una propaggine di tale struttura in propagazione verso i settori occidentali della nostra penisola, ciò determinerà lo scivolamento di masse d’aria particolarmente fresca verso i settori orientali dello stivale.

Dopodiché il promontorio potrebbe riuscire a traslare con più convinzione verso est prendendo il sopravvento anche sul nostro paese.

IL METEO A BREVE TERMINE

In questo momento stiamo facendo i conti con qualche resta di una struttura ciclonica secondaria, struttura che si era formata diversi giorni fa a seguito dell’intrusione di aria piuttosto fresca di matrice Nord atlantica.

Dobbiamo dirvi che anche nei prossimi giorni non mancherà occasione per qualche sussulto temporalesco pomeridiano a ridosso dei rilievi, nelle zone interne circostanti ma localmente anche su qualche tratto di pianura o addirittura lungo le coste.

GRANDI NOVITA’

Il trend evolutivo descritto in apertura rappresenterebbe sicuramente un elemento di novità assoluto in questo periodo.

Fino a questo momento infatti non abbiamo ancora avuto rimonta anticicloniche africane degne di questo nome, non che ci siano mancate ma la primavera si sta dimostrando una stagione bene o male all’insegna della normalità (se non fosse per la cronica carenza di piogge nelle regioni del Nord Italia).

Dobbiamo però dirvi che statisticamente qualche ondata di caldo da mettere in preventivo, soprattutto a cavallo tra la seconda metà di aprile e il mese di maggio. Quindi se dovesse arrivare l’anticiclone africano non ci sarebbe nulla di anomalo, poi chiaramente dovremo vedere quanto farà caldo e quanto saranno forti eventuali anomalie termiche positive.

IN CONCLUSIONE



Un mese di aprile che quindi sembra voler concludere il proprio corso con delle sorprese sulle quali in pochi erano pronti a scommettere. Onestamente anche noi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.