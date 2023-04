POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando con molta attenzione modelli matematici non possiamo fare altro che darvi conferme circa il trend meteo climatico relativo alla prima metà di maggio. L’approfondimento odierno infatti si spinge verso metà del prossimo mese, un range temporale che dovrebbe assicurarci una vivace variabilità atmosferica.

Quando parliamo di variabilità atmosferica intendiamo dirvi che cambiamenti del tempo potrebbero essere molto rapidi proponendoci scenari diametralmente opposti. Ad esempio potrebbe fare nuovamente caldo per via dell’anticiclone africano, ma poi potrebbe subentrare aria fresca o addirittura fredda con conseguente destabilizzazione atmosferica.

IL METEO A BREVE TERMINE

Le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni saranno sicuramente turbolente, infatti a quanto pare alla ferita che si scaverà sul Mediterraneo durerà un po’ dando luogo a instabilità particolarmente marcata. Significa che potremmo andare incontro a temporali di una certa forza, accompagnati anche da grandinate.

Tenete conto che il calo delle temperature sarà molto forte, mediamente si perderanno oltre 10 °C ciò significa che farà decisamente fresco per il periodo. Questo ovviamente non farà altro che esaltare i contrasti termici e dar forza ulteriore alle precipitazioni.

ANCORA VARIABILITA’

Il peggioramento potrebbe lasciar strada poi a un nuovo tentativo di consolidamento dell’anticiclone africano, ma come detto potrebbe rivelarsi un tentativo vano perché un po’ tutti i centri di calcolo internazionali ci dicono che la situazione potrebbe nuovamente volgere verso l’instabilità a causa di aria fresca proveniente dall’oceano Atlantico se non addirittura del Nord Europa.

Diciamo che per il momento non si vede all’orizzonte un consolidamento del bel tempo anzi, diciamo che e lungo periodo si intravede una prosecuzione di quella instabilità tipicamente primaverile che fino ad ora ha caratterizzato alcune fasi dei mesi di marzo e di aprile.

IN CONCLUSIONE



Qualora dovesse cambiare qualcosa in termini di evoluzione meteo climatica chiaramente vi terremo aggiornati, per il momento dobbiamo dirvi che i modelli stanno ancora cercando la quadratura del cerchio è stilare un trend previsionale univoco non è per nulla facile.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.