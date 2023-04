POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo assistito a cambiamenti piuttosto importanti dal punto di vista dell’evoluzione meteo climatica. Cambiamenti che ovviamente riguardano le proiezioni a lungo termine in modo particolare l’andamento dell’ultima settimana di aprile.

Ciò che emerge dall’analisi dei modelli matematici è che la dinamicità atmosferica comunque sarà importante. Dinamicità atmosferica che potrebbe proporci diverse soluzioni, ovvero la persistenza dell’instabilità atmosferica oppure un netto miglioramento a causa di una rimonta dell’alta pressione africana.

Queste sono al momento l’ipotesi più accreditate, ipotesi diametralmente opposte ma che riteniamo entrambe valide.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda il breve termine possiamo dirvi che la situazione è tutt’altro che fluida, nel senso che siamo d’accordo sul fatto che fino a metà della prossima settimana molto probabilmente avremo a che fare con una goccia fredda mediterranea ma per quanto riguarda l’entità e la distribuzione delle precipitazioni vi sono delle incertezze legate proprio al tipo di struttura ciclonica presente.

Diciamo che avremo precipitazioni abbastanza irregolari distribuite su molte delle nostre regioni, queste precipitazioni potranno assumere spesso e volentieri carattere di forte rovescio temporale. Non sono nemmeno da escludere grandinate e anche delle nevicate sui rilievi.

VERSO FINE MESE

Riprendendo quanto abbiamo detto in apertura, al momento non possiamo stilare un trend previsionale univoco, diciamo che la nostra idea è che l’instabilità atmosferica possa proseguire mentre per quanto riguarda la rimonta dell’alta pressione africana crediamo che al momento si possa considerare un’ipotesi non remota ma comunque minoritaria.

IN CONCLUSIONE



aprile che quindi sta confermando tutta la dinamicità che ci aspettavamo, dinamicità che al momento sta rispettando le attese e che molto probabilmente le rispetterà anche nelle prossime settimane.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.