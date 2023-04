POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Nel corso degli ultimi giorni stiamo assistendo a frequenti variazioni nelle proiezioni meteo climatiche inerenti l’ultima settimana di aprile quindi anche per il ponte del 25 aprile.

C’eravamo lasciati dicendovi che secondo alcuni centri di calcolo internazionali l’alta pressione avrebbe potuto prendere il sopravvento, mentre secondo altri e nostre regioni avrebbero potuto risentire di una circolazione di aria fredda addirittura di matrice artica.

Le ultimissime proiezioni dei modelli matematici sembrano indicare un nuovo peggioramento proprio a causa di un irruzione di aria fredda proveniente dal nord Europa.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima però dovremo affrontare una settimana, quella attuale, segnata da instabilità atmosferica particolarmente incisiva. Tale instabilità, lo sappiamo, è provocata da un’area di bassa pressione che si è venuta a strutturare in seguito all’afflusso di aria assai fresca di matrice Nord atlantica.

Ci aspettiamo pertanto frequenti fenomeni pomeridiani un po’ su tutte le nostre regioni, in modo particolare nelle zone interne ridosso dei rilievi ma non mancheranno sconfinamenti anche in alcuni settori costieri e sulla Val padana.

Attenzione perché localmente potrebbe trattarsi di temporali di forte intensità, alcuni dei quali potrebbero accompagnarsi anche a delle grandinate.

LE ULTIMISSIME NOVITA’

Qualora dovesse verificarsi lo scenario meteo climatico ipotizzato in apertura, ovvero un peggioramento a causa di un irruzione fredda proveniente dal nord Europa, si tratterebbe sicuramente di una grande novità sul piano evolutivo.

Novità che comunque riteniamo non debba rappresentare una eventualmente una sorpresa perché l’atmosfera è ancora piuttosto instabile, significa che al momento non intravediamo rimonte anticicloniche in grado di prendere definitivamente il sopravvento.

IN CONCLUSIONE



Pertanto crediamo che aprile sia destinato a sorprenderci ancora, comunque vada fino a questo momento possiamo dirvi che è stato un mese in linea con l’andamento stagionale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.