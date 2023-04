POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Arrivano conferme dai modelli matematici, conferme che la prima decade di maggio sarà caratterizzata molto probabilmente da condizioni meteo climatiche decisamente variabili per non dire addirittura instabili.

La crisi che si sta per aprire sul Mediterraneo, innescata d’aria fresca proveniente dal nord Europa, potrebbe durare per buona parte della prima settimana di maggio. Dopodiché potrebbe subentrare un miglioramento per mano di un promontorio anticiclonico subtropicale, ma anche in questo caso si tratterebbe di una fase di breve durata.

Successivamente infatti i centri di calcolo internazionali lasciano intravedere scenari “atlantici” ovvero perturbazioni oceaniche più vivaci capaci di puntare minacciosamente il Mediterraneo centro occidentale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nei prossimi giorni avremo un cambiamento sostanziale del quadro meteorologico. Il ponte del 1 maggio sarà condizionato dall’arrivo di aria fresca del Nord Europa e del conseguente sviluppo di un vortice di bassa pressione secondario proprio sui nostri mari.

Vortice che ovviamente darà luogo ad instabilità atmosferica piuttosto marcata, pertanto ci aspettiamo precipitazioni si irregolari ma che localmente potrebbero risultare di forte intensità. Stiamo parlando di temporali associati a grandinate e che potrebbero assumere localmente carattere di nubifragio.

ANCORA INSTABILITA’

Osservando con attenzione le proiezioni modellistiche possiamo dirvi che la prima decade di maggio potrebbe concludersi all’insegna del bel tempo, per poi lascia strada ad un nuovo peggioramento stavolta innescato da una circolazione atlantica piuttosto vivace.

Sul Mediterraneo centro occidentale potrebbero infatti verificarsi condizioni di instabilità atmosferica piuttosto marcata, quindi si creerebbero le condizioni ideali per nuove precipitazioni localmente intense. Un contesto che si svilupperebbe con delle temperature sostanzialmente in linea con le medie stagionali.

IN CONCLUSIONE



Maggio che pertanto sembra voler confermare la variabilità atmosferica che abbiamo registrato fino ad oggi, seppur chiaramente con le differenza del caso dettate dall’avanzare della primavera.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.